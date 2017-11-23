الورشة تهدف الى زيادة الوعي بأهمية بناء علاقات متينة مع المستثمرين

استضافت بورصة الكويت، بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، ورشة عمل حول علاقات المستثمرين، والتي شهدت حضورا من الشركات المدرجة في البورصة وشركات الوساطة، كما شاركت فيها شركة «أي أف جي هيرمس»، وجمعية علاقات المستثمرين.

وأقيمت ورشة العمل في المقر الرئيسي لشركة بورصة الكويت بهدف زيادة الوعي بأهمية بناء علاقات متينة مع المستثمرين والدور المهم الذي تلعبه هذه العلاقات في استراتيجيات العمل، وكذلك التعرف على وجهة نظر محللي الأسهم المدرجة.

وتحت عنوان «علاقات المستثمرين - من وجهة نظر محللي الأسهم المدرجة»، استعرضت ورشة العمل ورقة عمل تعريفية قدمها رئيس قطاع إدارة المخاطر والالتزام والحوكمة في بورصة الكويت أحمد الكسواني، كما سلط رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين أليكس ماكدونالد فيتالي الضوء على أفضل ممارسات قطاع علاقات المستثمرين.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط أليكس ماكدونالد فيتالي «نشهد اليوم تطورا كبيرا على مستوى آلية عمل السوق، والاستفادة من أعلى مستويات التدريب، وكذلك تبادل الخبرات، فهذه الفعاليات تمثل عرضا حيويا لوجهات نظر مباشرة للقائمين على علاقات المستثمرين، لإبراز أهم وأفضل ممارسات قطاع علاقات المستثمرين».

من جهته، أعرب رئيس الأبحاث في «أي أف جي هيرمس» أحمد شمس الدين عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعاليات التي تهتم بواحد من القطاعات الحيوية في أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط بقوله: «نسعد بالتأكيد عندما نرى هذا الاهتمام بقطاع علاقات المستثمرين، الممتد على مستوى مسؤولي بورصة الكويت وكذلك على مستوى الشركات المدرجة».