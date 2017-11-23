يتيح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج إمكانيات كبيرة تصل إلى 920 مليار دولار، مسجلا نموا قدره 156% خلال السنوات الخمس القادمة موفرا 22 مليون وظيفة، وذلك وفقا لدراسة جديدة أجرتها «مينا ريسيرتش بارتنرز».

وتشكل منطقة الخليج 34% فقط من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذي يقدر بنحو 360 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 26% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن دول الخليج تتمتع بأكبر الإمكانيات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي، حيث نما هذا القطاع من قاعدة منخفضة نسبيا.

ويقدر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والذي يعتبر محفزا وداعما لريادة الأعمال وفقا لـ «مينا ريسيرتش بارتنرز»، بنحو تريليون دولار سنويا، وللمقاربة، تبلغ حصة القطاع من الناتج المحلي في الدول النامية نحو 50%.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «مينا ريسيرتش بارتنرز» أنتوني حبيقة: «يتوقع أن يأتي معظم هذا النمو من أبرز المناطق الجغرافية مثل السعودية والإمارات والتي تعطي الأولوية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاقها العديد من القوانين والسياسات والمبادرات الجديدة بهدف زيادة حصة تلك الشركات من الاقتصاد الوطني».

فعلى سبيل المثال، في رؤيتها 2030، حددت السعودية هدفا لرفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي من معدله الحالي عند 20% إلى 35%. كما حددت الإمارات في رؤيتها 2021 هدفا لرفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من معدله الحالي البالغ 60% إلى 70%.

وفي منطقة تتميز بكتلة سكانية شابة سريعة النمو، فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر شريكا أساسيا للحكومات في المنطقة في استيعاب العدد الكبير من الشباب الذين سيدخلون إلى سوق العمل خلال العقد القادم.

وينمو عدد سكان منطقة دول مجلس التعاون بمعدل مرتفع يبلغ 2.9%، حيث يشكل الشباب منهم 73% من العدد الإجمالي للسكان، ويمكن مقارنة مثل هذه الأرقام بمعدلات النمو العالمية البالغة 1.3% ومعدلات تقل عن 50% بالنسبة للشباب.