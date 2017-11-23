عقدت بمدينة إسطنبول يومي 22 و23 الجاري



الكويت حريصة على العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الإسلامية

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح وفد الكويت في الاجتماع الـ 33 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك»، والذي عقد في مدينة اسطنبول يومي 22 و23 الجاري، وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول موضوع تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وعلى هامش الاجتماع، قال أنس الصالح: «تعمل الكويت حاليا على تطوير البنية التحتية، وذلك ضمن رؤيتها الإستراتيجية 2035 والمتضمنة تطوير منظومة النقل الجوي والبري والبحري، وأنها حريصة على العمل الاقتصادي والتجاري المشترك بين الدول الإسلامية من خلال دعم الأجهزة المتخصصة وتقديم العون لها للقيام بالدور والأنشطة المطلوبة منها».

وتعتبر «الكومسيك» التي أنشئت بناء على قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في 1981، وعهد برئاستها إلى رئيس الجمهورية التركية، محفلا يضم وزراء المال والاقتصاد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعنيين برسم السياسات الاقتصادية الوطنية الشاملة، وتتناول «الكومسيك» كل المواضيع الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء.

وخلال هذه الدورة تم بحث عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، ومن أهمها:

٭ استعراض التطورات بمجال التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وعرض نتائج اجتماعات فرق الخبراء الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الواردة بالاستراتيجية الجديدة للكومسيك ومتابعة نتائجها.

٭ استعراض نتائج برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، والتي تم اعتمادها خلال القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة عام 2016 في اسطنبول.

٭ استعراض المستجدات الاقتصادية العالمية ذات الصلة بدول منظمة التعاون الإسلامي والتي تتضمن (التطورات الاقتصادية الأخيرة في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول الإسلامية – تقارير متعلقة بمصادر الطاقة واقتصاديات الكوارث الطبيعية – التجارة الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي).