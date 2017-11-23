117 مليون دينار مبيعات «السكني» بارتفاع 34%

4 % تراجع مبيعات «الاستثماري» إلى 60 مليون دينار

العاصمة تصدرت قيمة المبيعات بحصة 31% من إجمالي السوق



أكد تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي استمرار التحسن الذي شهده السوق خلال الربع الثالث 2017، حيث ارتفعت مبيعات سوق العقار الكويتي (عقود ووكالات) خلال أكتوبر من العام الحالي 36% مقارنة بمبيعات سبتمبر السابق، كما ارتفعت على أساس سنوي بمستويات مقاربة بلغت 35% وذلك عند مقارنتها بمستوياتها المسجلة خلال أكتوبر 2016، حيث بلغت نحو 226 مليون دينار.

كما ترافق هذا الارتفاع في قيمة المبيعات بارتفاع في مؤشر عدد الصفقات المنفذة في السوق، والذي بلغ 500 صفقة خلال هذا الشهر، مسجلا ارتفاعا 34% على أساس شهري، وليبقى أعلى من مستوياته المسجلة في ذات الشهر من 2016 وبنحو 25%.

فيما حافظ مؤشر متوسط قيمة الصفقة على مستويات مقاربة لتلك المسجلة خلال الشهر الماضي، إلا أنه بقي أكبر بنحو 8% على أساس سنوي حيث بلغ 452 ألف دينار للصفقة الواحدة.

وبمقارنة مؤشرات السوق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، فقد بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي حتى نهاية أكتوبر2017 نحو 2.18 مليار دينار مقارنة بنحو 2.01 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يظهر ارتفاعا بنحو 8% في إجمالي مبيعات السوق، كما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق للأشهر العشرة الأولى نحو 4581 صفقة مقارنة بنحو 3810 صفقات خلال ذات الفترة من العام الماضي، ما يظهر ارتفاعا بنحو 20% في مؤشر عدد الصفقات، الأمر الذي ينبئ بتسجيل مؤشرات السوق تحسنا عن قيمها المسجلة خلال العام الماضي فيما لو استمر نشاط السوق في مستوياته الحالية للشهرين المقبلين.

أداء السوق قطاعياً

بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 117 مليون دينار خلال أكتوبر2017، مرتفعة 36% على أساس شهري وبنحو 34% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 46% على أساس شهري ليصل إلى 378 صفقة، وليبقى أكبر من مستوياته المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 37%، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنحو 7% على أساس شهري وبنحو 2% على أساس سنوي ليبلغ 309 آلاف دينار للصفقة الواحدة.

أما في القطاع الاستثماري، فقد تراجعت المبيعات 14% على أساس شهري، وبنحو 4% على أساس سنوي، حيث بلغت مبيعات القطاع نحو 60 مليون دينار فقط، فيما سجلت في القطاع 105 صفقات مقارنة بنحو 86 خلال الشهر الماضي، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري في القطاع ليصل إلى 573 ألف دينار فقط، ليبقى مقاربا لمستوياته المسجلة قبل عام.

هذا، وقد تحسنت مبيعات القطاع التجاري لتبلغ نحو 46 مليون دينار، جاءت موزعة على 7 صفقات، فيما سجلت 10 صفقات في القطاع الحرفي وبقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليون دينار، هذا ولم تشهد القطاعات الأخرى أي صفقات تذكر خلال الشهر.

أداء السوق جغرافياً

حلت محافظة العاصمة في صدارة محافظات البلاد وفقا لمؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وبحصة نسبية قاربت 31% من إجمالي مبيعات السوق، تبعتها محافظة حولي بحصة نسبية اقتربت من 29% من مجمل المبيعات، فيما حلت محافظة مبارك الكبير أولا في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة قاربت 24% من إجمالي عدد الصفقات، تلتها محافظة الأحمدي بنسبة 24% وكما يظهر الجدول التالي:

التوزيع النسبي لإجمالي قيمة وعدد الصفقات العقارية لمختلف محافظات الكويت خلال شهر أكتوبر 2017.

تحسن «السكني» و«التجاري» وتراجع في «الاستثماري»

كما ذكر التقرير إن مبيعات القطاعين السكني والتجاري ارتفعت، في حين شهدت مبيعات القطاع الاستثماري تراجعا بعد التحسن الذي شهدته في الشهر الماضي، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 117 مليون دينار مرتفعة 36% على أساس شهري، كما تضاعفت مبيعات القطاع التجاري بنحو 5 أضعاف على أساس شهري لتبلغ 47 مليون دينار، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري 13% لتبلغ 60 مليون دينار.

وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر أكتوبر 2017 مع نظرائه من كل عام (شهر أكتوبر من كل عام منذ 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر أكتوبر الحالي في المرتبة السادسة في مؤشر قيمة المبيعات (مقارنة بنفس الشهر من كل عام خلال 11 سنة الماضية)، فيما حل في المركز السابع في مؤشر عدد الصفقات، كما حل في المركز الثالث في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.