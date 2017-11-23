عبدالرحمن خالد

أطلقت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ملتقى التبادل التجاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أول من أمس في حديقة الشهيد، برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وبهذه المناسبة، شدد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، داود معرفي، على أهمية وحيوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل في ظل التخمة الوظيفية، التي يعاني منها القطاع العام، ومحدودية الفرص في القطاع الخاص، لتأتي توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بالدعوة لتأسيس أجهزة متخصصة لاحتضان الشباب، فكانت وزارة الدولة لشؤون الشباب، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هناك انطلقت ورشة عمل حقيقية، تجاوزنا معها الكثير من التحديات والعقبات حتى أصبح لهذه المشاريع كيانها ومؤسساتها الحاضنة.

وأشار إلى ضرورة إيجاد المنصات التفاعلية لخلق مزيد من الفرص أمام أصحاب هذه المشاريع، ومساعدتهم على تسليط الضوء على منتجاتهم والتعريف بها، وهو يعد هدفا لهذا الملتقى لتعزيز التبادل التجاري بين أصحاب المشاريع أنفسهم، وبينهم وبين الشركات القيادية في القطاعين العام والخاص.

ودعا معرفي الجهات الحكومية، وكذلك الشركات القيادية في القطاع الخاص، إلى إخراج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مظلة المسؤولية الاجتماعية، كما هو حاصل اليوم، إلى آفاق أرحب، تصبح معها هذه المشاريع وأصحابها شركاء على أسس ومعايير مهنية، بحيث يكون التعاون معها جزءا من خططها الاستراتيجية، في حين أن الأجهزة الحكومية مطالبة أيضا بتوفير فرص أكبر أمام هذه المشاريع، كتخصيص جزء من المناقصات العامة لها، بحيث تتحول معها هذه المشاريع إلى مورد رئيسي، بما يحقق رؤيتنا الهادفة إلى جعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءا من الدورة الاقتصادية، ومن ثم تحولها إلى مساهم مهم في الناتج الاقتصادي للكويت، بما يتفق مع رؤية تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة، وهو أمر لا شك أنه يحتاج الى رؤية وطنية استراتيجية شاملة، غير أننا على ثقة بأن هناك الكثير من رواد الأعمال، ممن يملكون الكفاءة، للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

بدوره، قال مدير عام شركة شراع م.طلال المهنا إن الملتقى يزيد التواصل بين الشركات، مبينا أن جميع المشاركين استفادوا من مشاركتهم، إذ استطاعت شركة شراع توفير خدمات واستشارات لعدة قطاعات لأصحاب المشاريع الصغيرة. وذكر المهنا أن «شراع» عرضت خدماتها لبعض الشركات بخصومات جيدة، ما أدت إلى زيادة الطلب على خدمات الشركة.

من ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي في شركة MASq8 د.أبرار العوضي إن الملتقى تجربة جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينة أن التواصل مع الشركات وجها لوجه ميزة استفادت الشركات منها خلال الملتقى. وأشارت العوضي إلى أن الشركة توفر خدمات التصميم الداخلي للأحداث والأفراح وغيره، لافتة إلى أن الخدمات التي تسوقها الشركة لا تحتاج في بعض الأحيان الى خدمات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة كويت نت بشار العبدالهادي أن «كويت نت» تعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في استضافة مواقع الإنترنت وتسجيل أسماء النطاقات «الدومين» و«الدوت كوم» وتطوير التطبيقات والبنية التحتية والدفع الإلكتروني والسحب وغيره.

وذكر أن التواصل اليوم مع الشركات الأخرى خلق روحا من العلاقات بين شركات حديثة وقديمة في السوق، ما سهل على الشركات الجديدة الاستفادة من القديمة عبر تقديم الحلول والنصائح لهم. وأضاف أن الشركة أبرمت عدة اتفاقيات مبدئية مع بعض الشركات.