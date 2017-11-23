اعلنت شركة نفط الكويت ترشحها للفوز بإحدى جوائز القمة العالمية الدولية (دبليو أس أيه) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تهتم بالإبداع الرقمي المؤثر على المجتمع.

وقالت نفط الكويت في بيان صحفي اليوم انها تمكنت من الدخول في هذه المنافسة التي ترعاها الأمم المتحدة والترشح للجائزة بفضل تطويرها نظام إخطار الصحة والسلامة والأمن والبيئة الخاص بالحفر والذي اختير كأفضل حل رقمي وطني لتمثيل دولة الكويت في هذه الجائزة المرموقة.

واوضحت انه مع هذا الترشيح ضمن فئة الصحة والرفاهية يتأهل النظام الذي طوره فريق عمل إدارة المعلومات للاستكشاف والإنتاج التابع لمجموعة الأبحاث والتكنولوجيا في شركة نفط الكويت لكي يستخدمه فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار (2) التابع لمجموعة الحفر التطويري.

واشارت الى ان النظام سيخضع للتقييم من قبل لجنة التحكيم لعام 2017 إلى جانب 391 ترشيحا آخر مبينة ان نظام إخطار الصحة والسلامة والأمن والبيئة الخاص بالحفر يتمتع بأهمية كبرى في مجال الصحة والسلامة والبيئة لانه يساهم بشكل كبير في تجنب الحوادث.

وافادت بان النظام يوفر الكثير من الوقت من خلال تفادي التأخير في تكليف الأعمال بأبراج الحفر نتيجة عدم التوافق مع متطلبات تراخيص التعاقد وبالتالي فهو يعتمد على الإخطار الالي السريع الذي يبقي على جاهزية المقاول والمعدات بشكل سليم وبالتالي يمنع وقوع أي حوادث في أبراج الحفر.

وقالت ان أهمية ترشح أحد نظم شركة نفط الكويت للفوز تكمن في أن قائمة ترشيحات (دبليو أس أيه) لعام 2017 تظهر غنى وتنوع مستقبل ابتكارات الحلول الرقمية على مستوى عالمي وتثبت كيفية تحسين التقنية الرقمية للمجتمع.

ولفتت الى ان تقييم المرشحين لعام 2017 سيبنى على سبعة معايير أساسية هي المحتوى والتوظيف والتصميم والتقنية والابتكار والتأثير والقيمة العالمية.

يذكر ان جائزة القمة العالمية هي مبادرة دولية ضمن إطار القمة العالمية للأمم المتحدة حول مجتمع المعلومات (دبليو أس أيه) وهو الحدث الوحيد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم الذي يصل إلى أكثر من 180 دولة.(