كشف تقرير صادر عن موقع «howmuch» المتخصص حول أغنى الأشخاص حول العالم في عام 2017، أن رجلي الأعمال الكويتيين قتيبة وبسام الغانم جاء كل منهما ضمن أكبر أثرياء آسيا بثروة قاربت 3 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن ثروة رجل الأعمال بسام الغانم تبلغ 1.4 مليار دولار وهي موزعة على عدد من القطاعات، فيما حل رجل الأعمال قتيبة الغانم بثروة مساوية لبسام الغانم وبنحو يبلغ 1.4 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن الوضع في الشرق الأوسط وآسيا يعكس الصناعات التي تهيمن على هذه الاقتصادات المحليــة، حيث إن مليارديرات كل من الصين واليابان كونوا ثروتهم من خلال شركات التكنولوجيا، فيما تتوزع باقي ثروة أثرياء آسيا في غالبيتها من خلال العقارات.

وكشف التقرير أن رجل الأعمال الصيني ما هواتينغ تبلغ ثروته 42.8 مليار دولار وتتركز في صناعة الإعلام الرقمي وهو مبتكر نظام weChat للرسائل النصية في الصين والذي يستعمله أكثر من 440 مليون صيني.

كما حل الهندي موكيش أمباني في المرتبة الثانية في قائمة أثرياء آسيا بثروة تبلغ 38.9 مليار دولار وتتوزع ثروته على قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز، حيث يمتلك أمباني حصة تبلغ نسبتها 7.44% في شركة «ريلاينس للصناعات المحدودة»، والتي تعمل بشكل رئيسي في مجال تكرير النفط والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات.

وجاء رجل الأعمال الياباني ماسايوشي سون المؤسس لشركة «سوفت بنك» اليابانية الاستثمارية ثالثا ضمن قائمة أكبر أثرياء آسيا بثروة تبلغ 22.8 مليار دولار وتتركز في استثمارات الانترنت والاتصالات.

ودخل رجل الأعمال اليابانــي ماسايوشــي سون في شراكة ضخمة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي ضخ استثمارات بنحو 45 مليار دولار في صندوق مشترك يحمل اسم «رؤية سوفت بنك».

ويحل رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بثروة بلغت قيمتها 16.5 مليار دولار وهي اقل بنحو 2.4 مليار دولار في مؤشر ««بلومبيرغ» لقائمة أكبر 500 ملياردير حول العالم، ويعود ذلك الى سلسلة الخسائر التي تعرضت لها أسهمه في أعقاب توقيفه من قبل السلطات السعودي بدعوى عمليات فساد.

كما بلغت ثروة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم نحو 11.3 مليار دولار ليحل بين قائمة أثرياء آسيا، حيث تتركز ثروته في قطاعات العقارات والتجزئة، وجاء رجل الأعمال العماني سهيل بهوا بثروة تقدر بنحو 4.2 مليارات دولار موزعة على العديد من القطاعات.

وبلغت ثروة فيصل بن جاسم آل ثان نحو 1.5 مليار دولار دخل بها قائمة أثرياء آسيا والشرق الأوسط، حيث تتركز استثماراته في قطاع الفنادق.

وعالميا، احتل جيف بيزوس مؤسس «أمازون دوت كوم» صدارة أثرياء العالم لتبلغ ثروته 95.1 مليار دولار، فيما بلغت ثروة اورتيجا مالك مجموعة زارا للأزياء نحو 74.4 مليار دولار.

يذكــر أن مؤشــــر ««بلومبيـــرغ» لقائمة أكبر 500 ملياردير حول العالم بنهاية شهر أكتوبر أظهر خلو القائمة من المليارديرات الكويتيين، فيما احتوت القائمة على 8 مليارديرات عرب بلغ إجمالي ثرواتهم 65.6 مليار دولار.