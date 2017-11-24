أظهرت بيانات إحصائية تركية امس ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 70.9% خلال أكتوبر الماضي، كاشفة عن ان الكويتيين جاؤوا بالمرتبة الرابعة.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 154 عقارا في أكتوبر الماضي ليحتلوا المرتبة الرابعة بعد السعوديين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 528 عقارا، في حين جاء العراقيون ثانيا بشراء 344 عقارا ثم الاذريون ثالثا بشراء 278 عقارا والروس 125 عقارا.

وذكرت ان العدد الإجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أكتوبر الماضي بلغ 2677 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 70.9% مقارنة بذات الشهر في 2016.

وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في أكتوبر الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1321 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 465 ثم (بورصا) بعدد 121 و(يالاوا) بعدد 108 عقارات و(آيدين) 93 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام كشفت البيانات عن انها سجلت انخفاضا خلال أكتوبر الماضي بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي إذ تم بيع ما يزيد على 122 ألف عقار في جميع أنحاء تركيا.

وأوضحت ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في أكتوبر الماضي اذ بلغت مبيعاتها 20906 عقارات تلتها أنقرة بعدد 12130 عقارا ثم (ازمير) بعدد 7258 عقارا فيما حلت مدينة (هكاري) بأسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 8 عقارات.