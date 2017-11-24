أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية عن تسلمها طلب شراء من شركة «هيونداي هيفي إندستريز»، وذلك عن توريد كابلات ضغط منخفض ومتوسط ووصلات الكابل. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن طلب الشراء بقيمة 19.4 مليون دولار (5.9 ملايين دينار). وأوضحت الشركة في البيان أن الأرباح التشغيلية الناتجة عن الصفقة بنسبة تقديرية 3% من قيمة الطلب (بما يعادل 582 ألف دولار)، وهي نسبة عرضة للتغيير بحسب متغيرات السوق ومتطلبات العمل. وأضافت أن الأثر المالي للصفقة سوف ينعكس على البيانات المالية لـ «كابلات» خلال فترة الربع الرابع من العام الحالي والربعين الأول والثاني من عام 2018.