نظم مكتب السياحة الروسي بالكويت بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية وشركة باسل للطيران الروسية وشركة تورونتو للسياحة والسفر رحلة تعريفية لعدد من ممثلي شركات ووكالات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات الكويتية إلى مدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود.

أوضح نائب حاكم سوتشي سيرجي يورشينكو أن المدينة تستقبل 7 ملايين سائح سنويا وطاقتها الفندقية 100 ألف غرفة وتعد وجهة حديثة وبنيتها ومرافقها متطورة بمواصفات عالمية وتقع على ساحل البحر الأسود وبها العديد من الأنشطة المائية، كما تضم 50 نبعا للمياه المعدنية وتعد أضخم مجمع للمنتجعات العلاجية وكذلك منتجعات التزلج الفخمة على قمم جبالها والتي جعلت منها سويسرا روسيا.

ودعا يورشينكو السياح الكويتيين والخليجيين والعرب ومنظمي الرحلات إلى وضع المدينة ضمن برامج رحلاتهم السياحية وخصوصا خلال فترة الصيف، حيث تستعد الفنادق هناك لعمل ترتيبات خاصة للسياح العرب والمسلمين.

وأشاد يورشينكو باهتمام الجانب الكويتي باستكشاف سوتشي كوجهة سياحية جديدة متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة نموا في الحركة السياحية من الكويت بالتعاون مع شركات الطيران، لاسيما مع قربها الجغرافي لمنطقة الخليج.

أما المديرة التجارية لشركة باسل للطيران آسيات هاسانوفا فقد أوضحت حرصها على التعاون مع الجانب الكويتي لتشغيل رحلات مباشرة وتقديم التسهيلات اللازمة لاسيما مع وجود العديد من الجهات الحريصة على دعم هذا التوجه.

من جهته، أكد باسل الأسود مدير المكتب الوطني للسياحة الروسية في الكويت حرص الجانب الروسي على تسويق الوجهات السياحية الروسية المناسبة للسياح من الكويت والخليج وخصوصا خلال فصل الصيف إضافة إلى توفير المتطلبات الخاصة بالسياحة الإسلامية ومختلف أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن المكتب سينظم معرضا للسياحة في سوتشي بالتعاون مع عدد من الجهات في الكويت وروسيا وبرعاية سفارة روسيا الاتحادية في الكويت خلال شهر يناير المقابل بمشاركة العديد من الجهات السياحية في المدينة.

وفي السياق ذاته، أكدت الخطوط الجوية التركية حرصها على مواكبة النمو في الحركة السياحية والتجارية المتوقعة إلى روسيا وخصوصا من دول الخليج، حيث تشغل رحلات متعددة إلى موسكو وسوتشي وكازان وسان بطرسبورغ و8 من المدن الروسية الأخرى، في توقيتات مناسبة تجعلها محطة ترانزيت مناسبة للقادمين من الكويت ودول الخليج الأخرى.