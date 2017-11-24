قدمت شركة كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه تدريبا فنيا على الاستعدادات بشأن ضريبة القيمة المضافة (VAT) وتأثيرها، حيث عقد التدريب في 15 نوفمبر 2016 في فندق فور سيزونز- الكويت. حضر 100 مشارك تقريبا من فئات وقطاعات متنوعة إلى تدريب مناقشة ضريبة القيمة المضافة الذي قدمه موظفونا المهنيون ذوو الخبرة العالية في مجال الضرائب وتكنولوجيا المعلومات زبير باتل، شريك ورئيس الضرائب، وفهيم بشير، مدير تنفيذي الضرائب، وأسواتي شيمبولي، مدير رئيسي لضريبة القيمة المضافة وفيشنو سري بيلاي، شريك تكنولوجيا المعلومات (كي بي إم جي الهند). في بداية دورة التدريب، قدم زبير ملخصا عاما حول أنظمة وتطورات ضريبة القيمة المضافة. كما استعرض رؤى حول تغير المشهد الضريبي في دول الخليج وأسباب استحداث ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم الحكومي بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي خلال عام 2016.

وقام فهيم بإبراز المفاهيم الأساسية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الأعمال خلال الدورة. علاوة على ذلك، كما ناقش المعالجة المتعلقة بالقطاعات المختلفة كالتوريدات الخاضعة للضريبة وبمعدل صفر والمعفاة وفقا لقوانين ضريبة القيمة المضافة بالسعودية والإمارات.

بدورها، ركزت أسواتي الضوء على المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة بينما كانت هناك فترات تفاعلية للأسئلة والأجوبة لمناقشة التأثير على مختلف أقسام الأعمال.

ومن الموضوعات الرئيسية التي نوقشت أثناء التدريب هي مكان ووقت التوريد وخصم/ استرداد ضريبة المدخلات والآثار المترتبة على المناطق التجارية الحرة وبرنامج الأصول الرأسمالية والأحكام الانتقالية.

وأشار فيشنو، وهو شريك تكنولوجيا المعلومات في كي بي إم جي الهند، إلى الآثار المترتبة على تكنولوجيا المعلومات ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية للشركات التي تتحول إلى الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. علاوة على ذلك، تناول فيشنو تغير بيئة تكنولوجيا المعلومات في دول الخليج وكيف يمكن للشركات التحول بكفاءة لتصبح جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.