أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية تمديد إيقاف التداول على أسهمها ببورصة الكويت لفترة لا تتعدى نهاية العام الحالي، وذلك لحين الحصول على الموافقات النهائية على مستند الشروط من قبل البنوك الرئيسية المشاركة في خطة إعادة الهيكلة.

وقالت «مركز سلطان» في بيان للبورصة أمس، إنها اتفقت على ذلك مع هيئة أسواق المال، وذلك حرصا على حماية مصالح المساهمين، مشيرا إلى أن الشركة تفاوضت مع البنوك وحصلت على الموافقة النهائية من قبل البنوك التي تشكل مجموع قروضها أكثر من 85% من مجموع ديون الشركة الجاري إعادة هيكلتها.

وتوقعت الشركة أن تحصل على الموافقات النهائية من البنوك المشاركة بخطة إعادة الهيكلة بمدة أقصاها 31 ديسمبر المقبل، على أن يتم إعداد وتوقيع العقود والاتفاقات المرتبطة بالهيكلة وفق مستند الشروط خلال 2018. وكانت بورصة الكويت قد أوقفت التداول على أسهم مركز سلطان بنهاية مارس الماضي، بناء على طلب من الشركة لحماية مصالح مساهميها من التقلبات التي قد تنشأ عن تكهنات لا أساس لها من الصحة خلال المرحلة الأولى من هذه الخطة.

وتهدف الخطة إلى إعادة هيكلة الشركة للتركيز على تأسيس وتشغيل أسواق مبيعات التجزئة كقطاع أساسي من خلال التخارج من الأنشطة والاستثمارات غير الأساسية وغير المربحة من جهة، ومن جهة أخرى إلى تحسين أداء وزيادة ربحية عمليات المجموعة في قطاع الأسواق المركزية الأساسي.