قال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» يوسف عبدالله الرويح ان «بيتك» ينظم حملة شاملة ومتكاملة للتوعية بمرض السكري وتعزيز الجانب الوقائي، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على رفع الوعي الصحي بين أبناء المجتمع.

وأضاف ان الحملة التي أطلقها البنك تحت عنوان «صحتك في بيتك»، تتضمن عدة انشطة وفعاليات تثقيفية وصحية متنوعة وشاملة، مشيرا الى ان «بيتك» دأب على تنظيم مثل هذه الحملة سنويا، منذ ان وقع اتفاقية تعاون دولية مع الاتحاد الدولي للسكري IDF لخدمة ملايين المرضى بالسكري، حيث اعتبر «بيتك» المؤسسة الإسلامية الأولى عالميا التي اتخذت هذه الخطوة، كما قام «بيتك» بعدة مبادرات إيجابية بعد ذلك منها ابتعاث العديد من المختصين بمرض السكري إلى مراكز صحية عالمية ومن بينها أحد المراكز التابعة لجامعة هارفارد الأميركية الشهيرة للتعرف على آخر المستجدات والدراسات العالمية حول أساليب الوقاية من مرض السكري والأساليب الحديثة لعلاج المصابين، بالإضافة الى تعزيز التعاون الوثيق مع الجهات والهيئات الرسمية المعنية بعلاج مرض السكري مثل معهد دسمان للسكري، والمستشفى الاميري، ورابطة السكر الكويتية، ومستشفى السلام الدولي وغيرها.

وأشار الى ان حملة «صحتك في بيتك» ذات طبيعة توعوية بمرض السكري للحد من نسبة الإصابة والتعرف على طرق الوقاية منه، لافتا الى انها تتضمن لقاءات ومحاضرات تشمل مراحل الإصابة وطرق الوقاية والتعامل الأنسب مع السكري، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات المباشرة والزيارات والتواجد في اماكن التجمعات، وذلك بالتعاون مع اطباء ومتخصصين.

وأكد الرويح ان الحملة وما تتضمنه من أنشطة تأتي إيمانا بأهمية دور«بيتك» في المجال الصحي والتعاون مع الجهات الصحية ومشاركتهم المسؤولية في إطار المساهمة ببناء مجتمع متكامل، لاسيما ان الحالة الصحية للفرد والمجتمع ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وتلعب دورا أساسيا في تقدم الاقتصاد وحركة المجتمع.