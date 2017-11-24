قدم بنك الكويت الوطني دعمه للموسم الثقافي الذي أطلقته حديقة الشهيد من خلال مهرجان التراث المعاصر والذي يهدف إلى تعريف الجيل الجديد على التراث في إطار معاصر يسهم في التقارب ما بين الأجيال ويرسخ الارتباط بالتراث الفني المحلي والعربي.

ويأتي دعم بنك الكويت الوطني لحديقة الشهيد في إطار دعمه المتواصل للثقافة والفنون والتزامه تجاه المجتمع من حيث تشجيع المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على الإرث الثقافي وتطويره من خلال فتح جسور تواصل بين الأجيال وإرساء التنمية الهادفة والمساهمة في تعزيز وترسيخ العمق والبعد الثقافي للمجتمع.

وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر ان بنك الكويت الوطني لطالما كان سباقا في دعم المبادرات والفعاليات الثقافية الهادفة، ونحن نعتز بمشروع على غرار مشروع حديقة الشهيد التراثي والثقافي المعاصر الذي يهدف إلى بناء جسور تواصل بين الأجيال من أجل تعزيز ارتباط الشباب بالتراث الثقافي لبلدنا.

وأضافت المطر أن هذا التعاون ليس الأول لبنك الكويت الوطني مع حديقة الشهيد، فلطالما تواجدنا في اطار شراكتنا مع الحديقة في العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية المميزة والتي لاقت نجاحا لافتا.

كما أوضحت المطر أن هذا التعاون هو دعم وإثراء للحياة الثقافية، كما أنه يأتي ضمن برنامج البنك لدعم الثقافة. أما اختيار حديقة الشهيد فلأنها تعتبر أكثر من مجرد حديقة بساحاتها المتعددة المهام والتي تساهم في جذب أفراد المجتمع إليها عن طريق الفعاليات الثقافية والتعليمية والتوعوية التي تنظمها.

كما تضمنت رعاية البنك لمهرجان التراث المعاصر مشاركته في فعاليات المهرجان والتي تمثلت بتوزيع مجموعة الجوائز لقاء مسابقات تفاعلية مسلية بين فقرات الفعاليات.

تجدر الإشارة إلى أن حديقة الشهيد تعتبر مركزا ثقافيا رائدا في الكويت تحت إدارة مؤسسة لوياك التطوعية، وتعد مشروعا استراتيجيا لتمكين الشباب من خلال تقديمها العديد من الأنشطة والأعمال ذات القيمة الثقافية والأدبية والفنية، والتي تساعد في نقل الموروث الشعبي والتراثي وتقديمه إلى الشباب ليبادروا بدورهم إلى ترسيخه والحفاظ عليه وتطويره.