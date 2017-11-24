محمد راتب

أعلن المدير المعين في جمعية الصليبخات والدوحة د.حسين الحمادي انطلاق مهرجان نوفمبر 2017 في الأسواق المركزية بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للأصناف والسلع الأساسية في السوق المحلي والإقليمي بتخفيضات تصل إلى 70%‏ وبعض الأصناف الأخرى تصل إلى 1 + 1.

وأوضح خلال افتتاحه المهرجان بحضور المدير العام حسين الحريجي ونائب المدير العام طلال الخرينج أن عدد الأصناف المشمولة في التخفيضات بلغ اكثر من 300 صنف، موضحا ان المهرجان يستمر لمدة 6 أيام من بداية من امس ولغاية 27 نوفمبر منه ويأتي هذا المهرجان ختام مسك للعروضات والمهرجانات المنبثقة لخطة مكافحة غلاء الاسعار وتخفيف الأعباء المالية عن أهالي المنطقة المرسومة طوال السنة المالية للجمعية.

وقال إن الكميات متوافرة طوال فترة المهرجان وذلك للتأكيد على مصداقية عروضاتنا التي ننظمها لأهالي المنطقة ورواد الجمعية، داعيا المستهلكين والمساهمين للاستفادة من هذا المهرجان كونه يضم تشكيلة واسعة ومميزة من الأصناف الأساسية بأسعار مناسبة.

وبين د.الحمادي أن جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية مهتمة جدا بالتواصل مع مساهمي أهالي المنطقة عبر خدمة خدمة الواتساب على الرقم التالي 99864319 بالإضافة إلى خدمة التواصل الاجتماعي تويتر«@SULAIBKHAT_DOHA» - انستغرام «sulaibikhatq8» مؤكدا أن السياسة التي تنتهجها الجمعية حاليا هي الشفافية التامة مع المساهمين، حيث اننا مستعدون للاستماع لأي اقتراحات أو ملاحظات يتم تنبيهها من قبل رواد الجمعية.‏‫