كرمت Ooredoo، من قبل مجموعة بدر الملا للتطبيق الأمثل والأنجح لمشروع الطباعة المطور الذي ساعد Ooredoo في الوصول إلى الأهداف المطلوبة.



تم التكريم خلال فعالية OPS «تنظيم إدارة هيكلة أجهزة الطباعة» في فندق الجميرا، وشارك في هذه الفعالية خبراء متخصصون في مجال التطوير وتشغيل الأعمال وتحسين هيكلية العمل على أحدث التطورات التكنولوجية.



حيث قام ممثل من إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودعم المستخدم النهائي بتسلم الجائزة التي تتمثل بتطبيق هذا المشروع على أكمل وجه، جدير بالذكر ان هذا المشروع ساعد على توفير أكثر من 40% من تكلفة المطبوعات في الشركة وأيضا توفير طباعة آمنة ذات طابع مطور مرن من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا المتوافرة.

وسعيا لنجاح المشروع وإنجازه على أكمل وجه، قامت Ooredoo بالتعاون مع شركة Konica Minolta الرائدة في مجال الطباعة والتي قامت بتوفير وإدارة جميع أجهزة الطباعة المطورة المركزية من خلال تقديم أعلى مستويات الدعم الفني ومتابعة الأجهزة أولا بأول للتأكد من صيانتها بشكل دوري وحل جميع المشاكل فور حصولها.



Ooredoo حريصة دائما على أن تكون رائدة في توفير واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتوافرة.



وهذه النقلة النوعية في الشركة تساعد في تعزيز الإنتاجية والأداء الوظيفي وأيضا تساعد في توفير نسبة ملحوظة من التكاليف المستقبلية التي ستكون مفيدة لكل من الموظفين والشركة معا.