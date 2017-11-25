أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تقديمه لعملائه عروضا تمويلية متميزة على الخدمات العلاجية والطبية لأكثر من 35 مستشفى خاصا ومركزا طبيا وعيادة متخصصة، تتضمن ميزة صفر ارباح لمدد تتراوح بين سنة الى خمس سنوات، وذلك ضمن حرص «بيتك» المستمر على توفير افضل العروض والمزايا والخصومات لعملائه بما يساهم ايضا في دفع حركة السوق وتلبية مطالب واحتياجات الافراد في حياتهم اليومية خاصة الاساسية منها.



ويشارك «بيتك» العملاء من خلال هذا العرض المتميز تطلعاتهم للحصول على افضل الخدمات الطبية والعلاج والتداوي من خلال اكبر واهم واشهر المستشفيات والمراكز الطبية في الكويت، وبمزايا التمويل صفر ارباح مما يخفف الاعباء على العملاء ويساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية ويرفع معدلات الاداء والخدمة ومستوى الرعاية في المستشفيات والمراكز الطبية المشمولة في العرض.



والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات التي يشملها عرض «بيتك» موجودة على موقع «بيتك» على الانترنت kfh.com.