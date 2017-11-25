أجرى البنك الأهلي المتحد في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا في هذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول كاشف أشفق محمد على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: بدرية عبدالعزيز عبداللطيف، حصة عبدالله الشمالي، علي عبدالله القطان، سعد تركي الدوسري، احمد يوسف الحرز، حمد مسعود المري، سمية مراد بهبهاني، علي عبدالله القطان، جاسم يوسف الكندري، طاهرة اصغر علي، ياسمين حسن الصادق، سحر زهدي طلال، عبدالحميد حسين دشتي، هاني محمد الرفاتي، فيصل حمد عبدي، احمد عتيق السالم، محمد جمال شاه، محفوظ عبيد عوض، مشعل اشرف عبدالوهاب، خالد عبدالوهاب الشرف، أحمد حسين ابراهيم، علي عباس الحداد، سمير سلمان العرادي، ابراهيم حسن مهدي، محمد خليفة محمد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز برنامج الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما ان عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.