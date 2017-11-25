يقع فندق بينينسولا باريس في مبنى تاريخي على شارع كليبر، في الحي السادس عشر الفاخر، وعلى بعد خطوات من قصر الإليزيه، ومن قوس النصر.

ويضم الفندق 200 غرفة وجناح وستة مطاعم وشرفات واسعة، بما فيها شرفة على السطح تمنح الضيوف إطلالة شاملة على باريس وأجمل معالمها. كذلك، يضم الفندق متاجر فاخرة وسبا بينينسولا وقاعات احتفالات خاصة. بفضل جميع هذه السمات، يقدم فندق بينينسولا باريس مستوى جديدا من الرفاهية والراحة إلى عالم الضيافة الفاخرة في مدينة الأنوار، باريس.

حصل فندق بينينسولا باريس على أعلى تصنيف للفنادق في فرنسا، حيث منحت الوكالة الفرنسية للتنمية السياحية درجة «القصر» للفندق الذي تمت اعادة تصميمه مؤخرا، وهي أعلى درجة للفنادق في فرنسا فوق درجة الخمس نجوم.

ويتميز الفندق بموقعه الفريد في شارع كليبر، في قلب العاصمة باريس، وعلى مقربة من أبرز معالم المدينة مثل قوس النصر وقصر الإليزيه، كما يوجد على مسافة سير من المتاحف وأحياء التسوق، كما يضم 200 غرفة مفروشة بأرقى التفاصيل، مع 34 جناحا، وجميعها مجهزة بالكامل بأحدث التجهيزات الفاخرة والتقنيات، بالإضافة إلى غرفة الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة من الطراز العالمي على مساحة تمتد لـ 1800 متر مع ناد صحي بعلامة «شيسيدو» لتقديم لحظات من الاسترخاء والتجدد.

كما يتألق بموقع استثنائي ينبض بالأناقة والعراقة في قلب الدائرة السادسة عشرة، في مبنى فرنسي يحمل إرث التاريخ، وقد أعيد تجديده ليضم شرفات ساحرة وحدائق آسرة، وقد تمت إعادة افتتاحه في الاول من أغسطس 2016 ليوفر إطلالات حصرية على أفق مدينة النور، ويتيح لقاصديه من النزلاء والضيوف الباريسيين والعالميين أماكن إقامة راقية مع فرصة تناول الطعام ضمن أجواء استثنائية.

وقد تم تنفيذ التصميم المعماري الرائع للفندق من قبل ريتشارد مارتينيه من شركة أفيني للعمارة والتصميم الداخلي، أما التصميم الداخلي فهو من عمل هنري يونغ من تشادا سيمبيدا وشركائه المحدودة.

ويحتل ذي بينينسولا باريس موقعه في مبنى كلاسيكي عريق يرجع تاريخ افتتاحه إلى عام 1908 باعتباره أحد أكبر الفنادق الباريسية «الرائدة». وبعد سبات دام لمدة عقدين من الزمان، عادت تلك التحفة المعمارية التي تتخذ من شارع كليبر موقعا لها إلى الحياة، وأعيد افتتاحها تحت اسم ذي بينينسولا باريس بالقرب من أرقى مراكز التسوق الفاخرة التي تتميز بها المدينة، إضافة إلى أماكن تناول الطعام ومعالم الجذب الثقافية الساحرة.

وفي المساء، تكتمل أركان تلك التجربة الاستثنائية في مطعم وتيراس لوازو بلانك الذي يمثل جوهرة تاج ذي بينينسولا باريس بأروع الإطلالات الشاملة التي تسحر العقول على أبرز معالم العاصمة الفرنسية التي يطبق صيتها الآفاق، بما في ذلك، برج إيفل.

ويحمل الفندق العديد من البصمات التاريخية، حيث وقعت اتفاقيات باريس للسلام، التي تولى هنري كيسنجر المفاوضات بشأنها وانتهت على إثرها حرب فيتنام، في عام 1973 في ذلك الصالون الذي أصبح اليوم يحمل اسم بار كليبر.