قتيبة الغانم: الشراكة شاهد جديد على قدرة «صناعات الغانم» على تمثيل كبرى الشركات

عمر الغانم: توفير أفضل أنواع الشاحنات لا يصب فقط في مصلحة العملاء بل في مصلحة الاقتصاد الكويتي

دومان: ملتزمون بتوفير أعلى مستويات خدمة العملاء وحلول ما بعد البيع عبدالرحمن خالد

أعلنت شاحنات فورد، احدى أكبر الشركات الدولية المصنعة للشاحنات الثقيلة على مستوى العالم، اختيارها لـ «الغانم أوتو» كوكيل معتمد لها في الكويت.

الغانم أوتو هي جزء من مجموعة السيارات لدى شركة صناعات الغانم والذي يتضمن أيضا شركتي فورد ولينكون للسيارات.

تم الإعلان عن الشراكة الجديدة من خلال فعالية إعلامية خاصة أقيمت في مطعم دار حمد، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم عمر قتيبة الغانم، ومدير الأسواق الدولية لدى شاحنات فورد إمراه دومان، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لورانس سيلفرمان، والمستشار الأول في سفارة الجمهورية التركية في الكويت سعادة علي بوزتشاليشكان، إلى جانب ممثلي شركة شاحنات فورد والغانم أوتو، وضيوف آخرين.

وخلال الاحتفال، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم عمر قتيبة الغانم، حول الشراكة الجديدة وتأثيرها على دور الشركة الذي تلعبه في سبيل العمل على استمرار تقدم الكويت ورفعتها، وتمكن الحضور الكريم أيضا من الاطلاع على عرض تقديمي حول شاحنات فورد والتعرف على أحدث الموديلات من خلال عرضها في المنطقة الخارجية لمطعم دار حمد، حيث أقيم الاحتفال.

شراكة ناجحة

وحول الشراكة الجديدة، قال رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الغانم قتيبة يوسف الغانم: يسرني أن أعلن عن علاقة شراكة جديدة تربط بين شركتنا، صناعات الغانم، وشاحنات فورد، احدى أكبر الشركات الدولية المصنعة للشاحنات الثقيلة على مستوى العالم، هذه الشراكة الجديدة تعني أن واحدة من أبرز الشركات التي نجحنا في تطويرها ضمن مجموعتنا، وهي الغانم أوتو، ستصبح الوكيل الوحيد المعتمد لشاحنات فورد على مستوى الكويت.

سعداء بهذه الشراكة ونتطلع إلى تمثيل مشرف لهذه العلامة التجارية البارزة بعد أن تم ضمها لباقة العلامات التجارية لدينا في قطاع السيارات.

وتابع: تأتي هذه الشراكة كشاهد جديد على قدرة صناعات الغانم على تمثيل كبرى الشركات.

كما تعد تعبيرا عن رغبة هذه الشركة الكبرى في تطوير عملياتها ومبيعاتها في المنطقة بالتعاون مع شركتنا. سنعمل من جانبنا، وكما اعتدنا دائما ولما يجاوز القرن من الزمان، على بناء علاقة متينة أساسها الثقة مع عملائنا الكرام، أثناء تمثيلنا لشاحنات فورد في الكويت.

ولا شك في أن حرصنا على تحقيق مصلحة العملاء يمثل قيمة مشتركة تجمع بيننا وبين شركائنا الجدد.

فكما هو معروف فإن الشراكات لا يمكن أن تستمر وتنجح لو لم تكن هناك قيم وأساسيات تجمع بين الطرفين، فكلانا يؤمن بأهمية الجودة، والنزاهة، والتركيز الدائم على تلبية احتياجات عملائنا، وهذا ما نعدكم أن يجده عملاء شاحنات فورد في الكويت.

واختتم الغانم قوله: لطالما سعت صناعات الغانم، إلى أن تكون عنصرا إيجابيا في تطور الاقتصاد الوطني، سواء من خلال مشاريع الشركة وشراكاتها الدولية، أو من خلال دعمها للمجتمع في مجالات ريادة الأعمال، والتعليم، وغيرها.

فنحن كواحدة من أكبر شركات القطاع الخاص، نشعر بالتزام تجاه وطننا ونعمل باجتهاد لنوفي بهذا الالتزام.

إننا لننظر إلى هذه الشراكة على أنها إضافة الى العلاقات المتميزة التي ربطت الكويت بكل من الولايات المتحدة وجمهورية تركيا، الأمر الذي تؤكده مشاركة ممثلي هذين البلدين الصديقين في حفلنا هذا.

تقديم الأفضل

من جانبه قال عمر قتيبة الغانم: سعداء بتمثيل شاحنات فورد في الكويت، فهي شركة عريقة نتشرف بالتعاون معها.

من خلال هذه الشراكة سنتمكن من توفير شاحنات وخدمات وقيمة أفضل لعملائنا.

نؤمن كشركة بأن توفير أرقى أنواع الشاحنات الثقيلة لا يصب فقط في مصلحة عملائنا بل في مصلحة الاقتصاد الكويتي ككل وتطبيق لخطة التنمية كويت جديدة 2035.

وبدوره قال مدير الأسواق الدولية لدى شاحنات فورد، إمراه دومان: يسرنا عقد شراكة مع الغانم أوتو لإطلاق شاحناتنا التجارية الثقيلة للمرة الأولى في الكويت، السوق الكويتي سريع النمو، وقد شهد قطاع الشاحنات التجارية الثقيلة نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية وسوف يشهد المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة نتيجة مشاريع وخطط تنمية البنية التحتية التي تتم في الكويت حاليا.

نلتزم بتوفير أعلى مستويات خدمة العملاء وحلول ما بعد البيع، من خلال مقر خاص للمبيعات والخدمات وقطع الغيار.

المقر الجديد

وسيتم افتتاح مقر مبيعات وخدمات وقطع غيار شاحنات فورد قريبا في منطقة الأحمدي، فضلا عن ذلك، ستوفر الغانم أوتو حلولا لعملائها تتضمن شهادات ضمان عالمية إضافية مدعومة من قبل الشركة المصنعة، وعروضا خاصة بالصيانة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وخدمة ورشة عمل متنقلة لأعمال الصيانة، وخدمة المساعدة على الطريق متوافرة على مدار الساعة، وخدمة التدريب للفنيين والسائقين، فضلا عن أنظمة إدارة الأسطول مع أنظمة اتصال مدمجة متوافرة لدى جميع أنواع الشاحنات.

وركزت شاحنات فورد خلال ما يزيد عن نصف قرن من الخبرة على الجودة والمتانة والكفاءة أثناء تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات مختلف الأسواق.

سوف تمنح علاقة الشراكة الجديدة شاحنات فورد فرصة تقديم مجموعة متنوعة من الشاحنات للسوق الكويتي، تتميز بإمكاناتها، وكفاءتها، واستهلاكها للوقود بشكل اقتصادي، وكل ملامح التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الجرارات وشاحنات البناء وشاحنات الطرق ذات الحمولة العالية.

وخلال الاحتفال، تمكن الضيوف من التعرف عن قرب على موديلات شاحنات فورد المتوافرة لأول مرة في الكويت بما فيها الجرارات وشاحنات البناء وشاحنات الطرق.

وقد تم عرض الموديلات الثلاثة بشكل تفاعلي يظهر ملامح كل منها وقدراتها التنافسية.

شاحنات فورد الطرقية

تتميز مجموعة شاحنات فورد الشخصية بالكثير من المواصفات المبتكرة التي تساعد على تحقيق المزيد من الأرباح وتقليص المصاريف التشغيلية.

وهذا يعود لوجود محرك إيكوتورك EcoTorq الذي يحقق الاستهلاك الفعال للوقود ويقدم أعلى معايير القوة بالأداء ليناسب أي عمل.

وهذا المحرك الاقتصادي والصديق للبيئة يطلق قوة سحب بالغة القوة ليتوافق مع احتياجات العمل.

كما تتميز شاحنات فورد الطرقية بأعلى المواصفات التكنولوجية لضمان الأمان والسلامة والتحكم والقوة لتضمن لك ولأعمالك تحقيق النجاح والوصول إلى أهدافك.

وتتميز جميع الموديلات بهذه المواصفات المبتكرة والديناميكية، كما تتوافر هذه الشاحنات باختيارات منها 4×2، 6×2 و8×4 حيث إمكانية الاختيار لحجم الكابينة الداخلية (القمرة) وقواعد العجلات لتلبي مختلف احتياجات عملاء شاحنات فورد.

شاحنات فورد الإنشائية

بما تقدمه من قوة جر وتحمل، وثبات وتحكم تحت مختلف شروط العمل، فإن شاحنات فورد الإنشائية المزودة بمحرك إيكوتورك EcoTorq تتيح لك إنجاز أعمالك مع استهلاك أقل قدر ممكن من الوقود مع المحافظة على أعلى درجات الأداء والتحمل مهما اختلفت ضغوط العمل والأحمال المستخدمة، وهذه المحركات تطلق قوة تبلغ 430 حصانا واستجابة قوية في الأداء حسب موقع العمل بعزم يبلغ 2150 Nm.

وعند صعود المرتفعات والتلال وخاصة في مواقع العمل التي تكون فيها الطرق غير مستقرة، فإن محرك 400KW يتيح لقائد الشاحنة تحكما دائما وأداء قويا باستمرار.

أما الاختيار الآخر للمحرك وهو 600KW فيقدم قوة أعلى لظروف عمل أقصى من حيث الطرقات والمعابر ويتيح قوة فرملة عالية لغاية 1000KW لضمان نقل أثقل الأوزان بشكل آمن حتى على الصعود والنزول على التلال.

كما تقدم شاحنات فورد الإنشائية حلولا مرنة لمختلف المشاريع، مع وجود اختيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي بأنماط عمل ووضعيات تناسب مختلف أنواع الطرق والمسارات.

شاحنات فورد الجرارة

(القاطرات)

توفر جرارات فورد أداء رفيع المستوى وتضمن توفير استهلاك الوقود بفضل محرك إيكوتورك EcoTorq، هذا إلى جانب الراحة التي توفرها أثناء فترات العمل الطويلة وخيارات المقطورة المتنوعة، الأمر الذي يجعل منها الشريك المثالي على المدى الطويل.

ومن خلال ميزات السلامة المطورة حديثا والمقصورة المريحة التي تعزز من قدرة السائق على القيادة، توفر جرارات فورد الشريك الذي تثق به.

إن تصاميم مهندسي شركة فورد لتلك الجرارات جعلت منها المفضلة حول العالم والأنسب لتكاليف تشغيل المشاريع.