الاهتمام برواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إحدى القيم الأساسية لدى Ooredoo

أكدت Ooredoo أثناء ملتقى التبادل التجاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي عقد في حديقة الشهيد، اهتمامها الكامل بدعم رواد أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تم افتتاح الملتقى يوم الثلاثاء الماضي بحضور الوزيرة هند الصبيح وبمشاركة المدير التنفيذي الأول لقطاع الشركات والهيئات الحكومية في شركة Ooredoo عبدالعزيز البابطين في ملتقى التبادل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة B2B4 SME.

وأكـــد البابطين فـــي تصريحه قائلا: لنا الفخر في شركة Ooredoo الكويت أن نكون الداعم الأساسي لرواد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، والاستماع لمتطلباتهم، وذلك ضمن استراتيجية مدروسة وممتدة على مدار السنوات المقبلة، حيث حرصت الشركة على تقديم أحدث الخدمات وتوفير أنظمة الحلول المتكاملة المصممة والمعدة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومضي الشركة في توفير كل ما هو جديد في القطاعين السلكي واللاسلكي عن طريق الخدمات المتكاملة والتي تنفرد بها الشركة على المستوى المحلي، فعلى صعيد الخدمات والعروض، حرصنا على تقديم حلول متكاملة مصممة خصيصا لرياديي الأعمال من فئة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك بمزايا تنافسية تهدف الى دعم رواد هذه الأعمال خاصة في هذا العصر الذي يعتمد على الإنترنت والاتصالات بشكل أساسي.

وأضاف موضحا أن الشركة تقدم باقات مبسطة تســاعد رواد المشاريـــع وتساعدهم على تأدية الأعمال البسيطة في فترات التأسيس ومن ثم القدرة على الارتقاء بالعقد ذاته دون فرض أي قيود بأسعار تنافسية مجانية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم والتشجيع لهم على إطلاق مشاريعهم من دون عوائق، مؤكدا أن الإنترنت والحلول المتكاملة باتت عاملا أساسيا لأي مشروع في هذا العصر الذي يعتمد بشكل كبير على الإنترنت والتحول الرقمي.

وأردف مؤكدا أن الاهتمام برواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من القيم الأساسية لدى الشركة، ولما كان اعتبار المردود هذه الخدمات المالي غير مجزي، ولكن دعم الشركة الأساسي يترجم هذا الاهتمام لقيم الشركة في دعم ومشاركة هذا القطاع بالنجاح لما له أهمية على الاقتصاد المحلي.