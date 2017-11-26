الملتقى ناقش كيفية الاستخدام الأفضل لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في إدارة الحياة والأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في ملتقى الإعلام والتكنولوجيا والاتصال الذي أقيم في نسخته الثانية تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وذلك ضمن اطار حرصه على التواجد والمشاركة في الفعاليات والمناسبات التي من شأنها ان تعزز المعرفة بأحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وذلك بمشاركة كوكبة من كبار المسؤولين في قطاعات التكنولوجيا والاتصال الحكومية والخاصة، وعدد من المختصين والأكاديميين من أصحاب الخبرات.

وعقد الملتقى على مدار 3 أيام بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمعهد العربي للتخطيــط، والصنـــدوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والجمعيــــة الكويتية للإعلام والاتصال.

ويمثل الملتقى منصة لتقديم المحاضرات عن آخر التطورات في الاعلام والتكنولوجيا والاتصال، بمنزلـــة دورات تدريبيــة متخصصة تهدف الى توعية المهتمين بهذا المجال وإثراء معلوماتهم وخبراتهم.

وناقش الملتقى كيفية الوصول للاستخدام الأفضل لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في إدارة الحياة والاعمال من خلال دراسات وممارسات المتخصصين في المجال، عبر اجندة تحتوي على 13 جلسة ومحاضرة تدريبية تخدم أهداف الملتقى، وأبرزها جلسة «كيف تؤثر» تقدمة د.فواز العجمي أستاذ الإعلام بجامعة الكويت، وجلسة «كيف تظهر إبداعك» تقدمة ايمن صلاح خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، وجلسة «كيف تبني صورتك على الإنترنت» تقدمة رولاند أبي نجم مستشار تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي، وجلسة «كيف تحمي نفسك» تقدمة د.فايز الكندري أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الكويت وحسين العبدالله المحامي والباحث القانوني، وجلسة «كيف تحقق طريقك» تقدمة ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، وجلسة «كيف تحقق ذاتك» تقدمة د.معتز كوكش خبير متخصص بعلوم التقنيات الحديثة، وجلسة «كيف تطور مهاراتك» تقدمة ناصر المطوع خبير في مجال التكنولوجيا، وجلسة «كيف تسوق مشروعك» تقدمة محمد سويدان خبير تسويق الكتروني، وجلسة «كيف تقييم أدائك» تقدمة د.صلاح الناجم خبير وسائل التواصل الاجتماعي، وجلسة «كيف تحقق نجاحك» تقدمة منار الحشاش أمين عام جائزة الكويت للمحتوى.

وفي ختام اعمال الملتقى، قدم الأمين العام للمتلقي الإعلامي العربي، ماضي الخميس شهادات اتمام الملتقى لـ«بيتك»، تسلمها المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة يوسف الرويح.

وشارك من «بيتك» فريق العلاقات العامة والاعلام وذلك لأهمية هذا المجال في عمل المؤسسات بهدف متابعة صناعة الإعلام التي تشهد تطورا ملموسا عبر مواكبتها لتطورات وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة، لاسيما أن «بيتك» يتميز بفريق علاقات عامة وإعلام متخصص ومتكامل يقدم جميع الانشطة والموارد.