التزاما منه بمسؤوليته الاجتماعية وخاصة تجاه الشباب، قدم بنك الكويت الدولي مؤخرا رعايته لملتقى B2B4SME والذي نظمته الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة يومين متتاليين، وذلك تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

ويسعى هذا الملتقى الأول من نوعه في الكويت إلى خلق حلقات التواصل ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وبين الشركات الكبيرة في القطاع الخاص، إلى جانب فتح المجال لتبادل الحوار والخبرات بين الشباب من رواد الأعمال، والتعارف بين أصحاب المشاريع أنفسهم.

ومن جانبه، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: ان بنك الكويت الدولي ممثلا بوحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قد حرص على رعاية هذا الملتقى نظرا لما يلعبه من دور بناء في تشجيع ودعم الشباب الكويتي في مشاريعهم، إلى جانب تطوير أفكارهم وإظهار إبداعاتهم خصوصا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مشيرا إلى أن الدولي يعمل باستمرار على رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما من شأنه تكوين مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشاريع على الإبداع، ويمكن القطاع الخاص من اقتناص الفرص التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.