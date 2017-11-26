برنامج ZGI يهدف إلى تسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة

أعلنت «زين» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن وصول المشاركين في برنامج Zain Great Idea (ZGI) إلى مدينة لندن بالمملكة المتحدة، وذلك لاستكمال مشوار المرحلة الثانية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge الذي بدأ في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية على مدار أسبوعين.

وبينت الشركة في بيان صحافي ان المبادرين قاموا بزيارة ميدانية إلى مقر سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة، وكان في استقبالهم سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان، الذي أعرب عن بالغ سعادته بوجود نخبة من المبادرين الكويتيين الموهوبين ممن يملكون مشاريع ناشئة تتطلع للنمو والانتشار في الأسواق الأوروبية، حيث استمع السفير إلى شرح مبسط حول كل مشروع من المشاريع المشاركة في البرنامج. وأثنى بدوره على جهود زين بدعم وتشجيع المبادرين والأخذ بيدهم نحو التميز والإبداع.

وأوضحت «زين» ان المبادرين العشرة خاضوا تجربة مثيرة وغنية من خلال برنامج تدريبي مكثف على مدار أسبوعين كاملين في مدينة سان فرانسيسكو (وتحديدا وادي السيلكون ـ العاصمة الروحية لريادة الأعمال حول العالم)، ويقومون حاليا باستكمال البرنامج في لندن، وذلك برفقة فريق من المرشدين والمستشارين والمتخصصين من مؤسستي Mind The Bridge وBrilliant Lab الاستشاريتين، والذين يديرون مجموعة من ورش العمل والندوات والمحاضرات حول توسع المشاريع الناشئة والدخول إلى السوق الأوروبي بشكل عام وسوق لندن على وجه الخصوص، وخاصة كون سوق لندن ثالث أفضل سوق عالمي بالاستثمار في المشاريع التكنولوجية الناشئة حول العالم. وأضافت الشركة ان البرنامج التدريبي قد تخللته مجموعة من الزيارات الميدانية التي أثرت من خبرات المبادرين، منها زيارة مؤسسة شركاء لندن London & Partners المدعومة رسميا من قبل عمدة لندن، وهي الزيارة التي غطت العديد من المواضيع المهمة التي شملت تقديم خدمات الاستشارات القانونية الخاصة بكيفية تأسيس الشركات، وشروط الإقامة الخاصة بالمبادرين، بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة بنظام المحاسبة والضرائب الأوروبية وغيرها، كما تمت زيارة ثاني أكبر مسرعة مشاريع تكنولوجية على مستوى العالم وهي مسرعة المشاريع العالمية Techstars، حيث تم تقديم ورشة عمل حول الخطوات الخاصة بالالتحاق في برنامج Techstars العالمي تمهيدا لمشاركة المبادرين فيه والاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها البرنامج.

وبينت «زين» ان برنامجها المبتكر Zain Great Idea الذي يهدف إلى تسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة يعتبر واحدا من أكثر المبادرات الناجحة التي أطلقتها لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مبينة انها على مدار النسخ الـ 3 الماضية من هذا المشروع دأبت على احتضان وتدريب المئات من الشباب الكويتي الذين يملكون أفكارا إبداعية، وطموحا في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة.