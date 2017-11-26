معروف: الجائزة دليل على نمونا المستمر والاهتمام بتقديم أعلى المعايير في المنتجات

أعلنت شركة الوطني للاستثمار فوزها بجائزة «أفضل مدير أصول في الكويت لعام 2017» التي تمنحها مجلة جلوبال إنفستور لجوائز الشرق الأوسط، وتمثل تأكيدا على التزامها بالتميز والمكانة الرائدة.

وقد فازت شركة الوطني للاستثمار بالجائزة المتميزة استنادا إلى سلسلة معايير خضعت لحكم محرري مجلة جلوبال إنفستور ومجموعة من الخبراء في القطاع.

وتسلم د.حسين شحرور، مدير عام قسم إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار هذه الجائزة خلال الفعاليات السنوية لجوائز الشرق الأوسط التي عقدت في دبي بتاريخ 14نوفمبر 2017.

وعلى مدار السنوات الثماني الماضية، منح هذا البرنامج المرموق العديد من الجوائز للشركات في المنطقة التي قادت مجال الاستثمار من حيث الأداء والابتكار والتميز.

وتعقيبا على هذا الإنجاز قال نبيل معروف نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار: الجائزة تمثل دليلا على نمونا المستمر، والاهتمام المتواصل بتقديم الجودة وأعلى المعايير في المنتجات والخدمات الاستثمارية التي نوفرها لعملائنا والمستثمرين. ونعتز بترشيحنا دوما لنيل مثل هذه الجوائز المهمة، إذ تمثل اعترافا بالمساعي والجهود التي نبذلها لإضافة قيمة لمساهمينا وأصحاب المصالح في كل ناحية من نواحي أنشطتنا وأعمالنا.

وأضاف: إن قدرة شركة الوطني للاستثمار على نيل هذه الجوائز المرموقة عاما بعد عام ما هي إلا نتيجة التزامنا المستمر في التميز من خلال تقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي طموحات عملائنا في عالم الاستثمار.