أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن فوزها بجائزتي «أفضل شبكة مشغل» و«مبتكر الجيل الخامس لعام 2017»، وذلك بحسب تقييم World Telecoms الشرق الأوسط. وقد أقيم الحفل في 18 أكتوبر 2017 في فندق ريتز كارلتون في دبي.

وفي هذه المناسبة، قال م.سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA: نحن فخورون لحصولنا على جائزة أفضل وسيط مالي في الكويت وللعام الثالث على التوالي، وهذا يثبت مدى التزامنا الدائم في تطوير شركتنا وتركيزنا على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا.

وتتميز VIVA دائما لتكون رائدة في سوق الاتصالات في مجال التكنولوجيا، حيث توفر لعملائها حلولا تكنولوجية متطورة، ما ساعدها على تقديم حزم بيانات عالية جدا تنعكس من خلال تملكها لواحد من أعلى TPU «حركة الــمرور لكل مستخدم» في العالم، فضلا عـــن الخدمـــات الممتازة وسرعات الإنترنت العالية. يذكر أن VIVA أول شركة اتصالات في الكويت تجري تجارب فنية ناجحة على شبكة الجيل الخامس 5G في مختبراتها.