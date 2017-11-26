أطلق بنك برقان عرضا خاصا لعملاء باقة «بريميير»، لضمان تقديم خدمات قيمة لهم خلال موسم السفر، حيث يتيـــح هذا العـرض لعملاء «بريميير» الحصول على خصم حتى 35% عند استئجار سيارة عبر موقع شركة Avis الإلكتروني.

ويأتــي هذا العرض الخاص كجزء من باقة عروض متكاملة مصممة خصوصا لعملاء «بريميير»، الذين يمكنهم الآن الاستفــــادة من خدمات شركـــة تأجيــــر الســيارات الرائدة خلال سفرهــــم إلـــى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

ويمكن لعملاء باقة «بريميير» من بنك برقان الاستفادة من هذا العرض الخاص عند الدفع باستخدام بطاقة Visa Signature والحجز عبر موقع الشركة www.avisworld.com/visa باستخدام رمز العرض N1550000.