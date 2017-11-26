العبلاني: البنك يسعى إلى تطوير موظفيه بشكل دائم وإطلاعهم على أحدث التقنيات والأساليب المهنية العالمية

أطلق بنك الكويت الوطني برنامجه التدريبي المتخصص في مجال التمويل التجاري لموظفيه بالتعاون مع إحدى المؤسسات العالمية المرموقة المتخصصة في مجال التدريب في هذا المجال، وذلك بهدف تنمية مهارات العاملين في إدارة التمويل التجاري وتزويدهم بالخبرة في هذا المجال.

ويشارك في البرنامج 37 موظفا، بحيث سيخضعون لتدريب مكثف لمدة 6 أشهر، يشمل المواضيع التالية: أساسيات التمويل التجاري، التحصيل، خطابات الضمان، خطابات الائتمان، الائتمان الاحتياطي، هيكلة المنتجات التجارية، الامتثال في خطابات الاعتماد والضمانات، بالإضافة إلى غيرها من الجوانب والتفاصيل المتعلقة في عمليات التمويل التجاري والأدوات التقنية والمهنية.

وكــان في استقبـــال المتدربين قياديو البنك، في مقدمتهم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت صلاح الفليج، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية براديب هاندا.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: إن بنك الكويت الوطني يهدف من خلال برنامج «التمويل التجاري» والذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، إلى تطوير مهارات موظفيه العاملين بإدارة التمويل التجاري وإطلاعهم على أحدث التقنيات والأساليب المهنية في هذا المجال.

وأضاف العبلاني أن إدارة التدريب والتطوير بالتعاون مع المؤسسة العالمية المنفذة للبرنامج التدريبي قاما بتصميم البرنامج وفق الاحتياجات الخاصة للبنك في هذا المجال، لاسيما مع أهمية هذه الإدارة وما تقدمه من خدمات مصرفية مميزة إلى قطاعات مختلفة في الدولة مثل قطاع الاستيراد، المقاولات، أعمال البنى التحتية وغيرها من القطاعات، وهو ما يتطلب وجود موظفين محترفين وعلى درجة عالية من المهنية والكفاءة.

ويخضع المشاركون لتقييم قبل البدء في الدورة، وذلك لجميع الوحدات الدراسية، ومن ثم إلى تقييم ما بعد الدورة، وفي نهاية البرنامج سيخضع جميع المشاركين لاختبار نهائي شامل.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص على دعم موظفيه بشكل مستمر وتمكينهم وتأهيلهم عبر طرح البرامج التدريبية المتخصصة، والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة، ويوفر البنك في الوقت ذاته لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لهؤلاء الكوادر.