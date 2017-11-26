بسعر 244 ديناراً شهرياً مع تأمين شامل لمدة سنتين

أطلقت عربة للإجارة التابعة لشركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن عرضها الجديد لعملائها محبي المغامرة على سيارة جيب الرانجلر ذي الطبعة المميزة المحدودة Night Eagle وهي النسخة الجديدة من جيب الرانجلر المتوافر حصرا في السوق المحلي لدى عربة للإجارة وبسعر 244 دينارا شهريا مع تأمين شامل لمدة سنتين.

هذا بالإضافة إلى باقة من المزايا والخدمات التي تتفرد بها عربة بدءا من الصيانة الذهبية والسيارة البديلة وخدمة المساعدة على الطريق 24 ساعة مع إمكانية السفر والموافقة الفورية والعداد المفتوح عند الطلب.

ويمتاز الجيب رانجلر 4x4 نسخة الـ Night Eagle بمحرك 6 سلندرات سعة 3.6 ليترات بقوة 290 حصانا ومقاعد جلد مع نظام بلوتوث ونظام ملاحة NAV ومثبت سرعة وعجلات المنيوم قياس «17 ومصابيح أمامية هالوجين/كشافات ضباب ونظام فتح الأبواب عن بعد، أما خصائص الأمان فتشمل نظام مكابح مانعا للانغلاق (ABS) على العجلات الأربع و6 وسادات هوائية لجميع الركاب.

وتوفر عربة للإجارة لعملائها تشكيلة واسعة من المركبات المفضلة لديهم من السيارات الفخمة والرياضية، بالإضافة إلى المركبات العائلية لمدة تأجير يختارها العميل وبدائل مرنة. يشمل هذا العرض معظم أنواع السيارات من كرايسلر ودودج وشيفروليه وميتسوبيشي ونيسان وكيا وأكورا وهوندا.