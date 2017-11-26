أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها يفاوضون عددا من البنوك المحلية للمشاركة في تمويل ضخم لمشروع استيراد الغاز المسال في منطقة الزور جنوب البلاد، لتنضم البنوك المحلية ضمن كونسورتيوم كوري لتمويل المشروع بقيمة 2 مليار دولار.

وقال المصدر ان اجتماعا قريبا سيضم البنوك المحلية مع اللجنة المشكلة لبحث آلية التمويل لتحديد نسبة مشاركة البنوك المحلية في مبلغ التمويل والتي تطمح فيه «مؤسسة البترول» الى جلب من 70 ـ 80% من قيمة المشروع البالغة 2.9 مليار دولار.

وتنفذ شركة هيونداي الهندسية المحدودة مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور وبمدة تنفيذ 57 شهرا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من 2021 حسب الجدول الزمني للتنفيذ.

ولم تتضح حتى الآن حصة البنوك الكويتية من التمويل، لكن المصدر أوضح أن الأمر رهن بالمشاورات الجارية حاليا، وبما تسفر عنه جولة الاستطلاع لمعرفة مقدار التمويل الذي يمكن تحصيله من بنوك الصادرات، وقدرة البنوك المحلية.

وأكد على قدرة البنوك على المشاركة بمئات الملايين في تمويل المشروع، في ظل وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، لكنها أشارت إلى أن القيد الوحيد قد يتمثل بالحدود القصوى للتركز الائتماني وفق تعليمات البنك المركزي. وبينت أن مثل هذه المشاريع تعد فرصة تمويلية ممتازة للبنوك، بالنظر إلى الجدوى المالية المحققة وقوة الشركة المنفذة، والتي تجعل من القرض دينا شبه حكومي.

وأشار المصدر الى ان اللجنة المشكلة لبحث مصادر التمويل للمشروع ستعقد اجتماعا آخر مع بنوك صادرات الائتمان الكورية الجنوبية لتحديد حجم التمويل، متوقعة ان يتم الانتهاء من التفاوض مع البنوك المحلية والكورية أواخر الربع الأول من 2018.

يذكر ان المشروع عبارة عن إنشاء مرفأ بحري يتسع لسفينتين بأحجام تتراوح بين 122 و266 ألف متر مكعب، مع إمكانية الاستيراد من سفينتين في آن واحد.

وجزء من المشروع سيكون عبارة عن أعمال ردم للبحر بمساحة 716 ألف متر مربع، وبناء خزانات عليها، وإنجاز التصاميم الهندسية سيستغرق حوالي عاما ونصف العام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنشاء عام 2018، كما أن إنشاء مرفق لتسلم وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال بشكل دائم، يأتي في إطار توجيهات مؤسسة البترول 2030، لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود على المدى البعيد.