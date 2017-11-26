محمود عيسى

قالت محطة بلومبيرغ الاخبارية انه يتعين على منظمة أوپيك ان تقرر ما إذا كانت ستمدد خلال اجتماعها المقبل فترة تخفيض انتاج النفط العالمي دون ان تعرف انها بقرارها هذا قد تثير موجة جديدة من تدفق النفط الصخري الى الأسواق من المنتجين الأميركيين.

وقد عبر محللون عن توقعاتهم المختلفة إزاء النظرة المستقبلية لإنتاج النفط الصخري الأميركي في مؤتمر صحافي لمسؤولين من دول أعضاء في منظمة أوپيك، مما أثار القلق قبيل اجتماع المنظمة المرتقب في 30 الجاري، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على المناقشات، ومن بين المحللين اندي هول المتداول المخضرم في النفط الخام الذي اغلق صندوق التحوط الخاص به هذا العام.

وقال هول انه يعتقد ان توقعات نمو الناتج الصخري لعام 2018 تتراوح بين 500 ألف و1.7 مليون برميل يوميا، الأمر الذي يجعل أي تنبؤات في هذا الشأن أمرا معقدا.

وأضاف: الذي كان معروفا في الماضي بصفقاته المربحة في صناعة النفط ان إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقلل من تقديرات نمو إنتاج النفط الصخري هذا العام وتقدره بنحو 300 ألف برميل يوميا.

وأشارت المحطة الى ان من بين المشاركين ايضا كلا من رئيس المحللين في شركة ريستاد إنيرجي، بير ماغنوس نيسفين، وكبير محللي النفط في شركة كونسولتانت إنيرجي أسبكتس أمريتا سين، بالاضافة الى المحللين من سيتي جروب وشركة مورغان ستانلي.

وقالت نيسفين ان إنتاج النفط الصخري سينمو في المتوسط نحو 1.2 مليون برميل يوميا سنويا حتى عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة كفاءة استخدام المنتجين لرأس المال.

من جانبه، قال ماريان كاه كبير الاقتصاديين السابق في شركة كونوكو فيليبس ان التوسع السريع في انتاج النفط الصخري سيبقى ظاهرة ملحوظة في الولايات المتحدة في الوقت الذي يفتقر فيه منتجون آخرون الى مثل تلك الفرص المستقبلية الواعدة.

وقالت المحطة نقلا عن المصادر ذاتها ان مدة أي تمديد في حصص الإنتاج ستعتمد جزئيا على تقديرات الإمدادات المستقبلية من النفط الصخري الاميركي وغيرها من النفوط الخام المنافسة.

وأضافت ان بعض مسؤولي «أوپيك» يشعرون بعدم الارتياح لأنه لا يبدو ان أحدا لديه وجهة نظر واضحة حول حدود النفط الصخري الذي سيضخه المنتجون في السوق.

وختمت بلومبيرغ بالقول انه من المقرر أن تضخ الولايات المتحدة نحو 9.2 ملايين برميل يوميا في المتوسط هذا العام، قبل رفع الإنتاج الى مستوى قياسي يبلغ 9.9 ملايين برميل يوميا في عام 2018.