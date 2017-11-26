أشار تقرير «الشال» الى أن معظم مؤشرات بورصات الخليج خسرت بنسب متفاوتة ما بين 4 يونيو 2017 (اليوم الســابق لأزمة قطر) و22 نوفمبر 2017، حيــث كانت أعلى الخـسائر من نصيب البورصة القطرية التي فقدت نحو 21.4%، بينما راوحت خسائر البورصات الخمس الأخرى ما بين 1.5% لبورصة السعودية و2.5% لبورصة الكويت، ونحو 4.7% لبورصة أبوظبي، و4.8% لبورصة البحرين، ونحو 6.4% لبورصة مسقط، الاستثناء الوحيد كان لبورصة دبي التي كسبت نحو 3.1%.وفي أحداث 3 و4 الجاري (حملة اعتقالات الفساد في السعودية)، خسرت 6 بورصات أيضا من أصل 7 بورصات وفقا لإقفالات يوم 22 الجاري، وحققت بورصة الكويت أعلى مستوى من الخسائر بفقدان مؤشرها نحو 5.8% من قيمته، تلتها بورصة دبي بخسائر لمؤشرها بحدود 4.9%، ثم بورصتا قطر وأبوظبي بخسائر 4.3%، ثم بورصة السعودية بخسائر بحـدود 1.9%، ثم بورصــة البحرين بخسائر 1.1%، بينما كسب مؤشر بورصة مسقط 0.8%.في 5 يونيو 2017، كان سعر برميل مزيج برنت نحو 48.25 دولارا، ارتفع إلى نحو 63.2 دولارا للبرميل في 22/ 11/ 2017، أي كـسب نحو 31%، وبينما يفترض أن يكـون ارتفـاع أسـعار النـفط عامـلا داعما لنـشاط بورصات الإقليم، تغــلب التأثير الســلبي للأحـداث الجيوسـياسـية على آثاره الإيجابية.والخسائر تتحقق بسبب الانحسار في حجم الطلب الناتج عن ارتفاع مستوى حالة عدم اليقين -المخاطر-، ذلك الانحسار يعكسه الهبوط المتصل في مستوى سيولة تلك البورصات.وتشير أرقام السيولة إلى أن سيولة البورصات السبع مجتمعة بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 100.1 مليار دولار، وفقدت في الربع الثاني نحو 33.7% من ذلك المستوى عندما بلغت نحو 66.4 مليار دولار، وفقدت في الربع الثالث نحو 9% من مستوى الربع الثاني عندما بلغت نحو 60.4 مليار دولار. وبلغت سيولة تلك البورصات ما بين بداية الربع الرابع وحتى 22 نوفمبر 2017 نحو 43.6 مليار دولار، أي تحسنت عن مستوى الربع الثالث، وربما حصلت البورصات على بعض الدعم السياسي، لكنها ظلت أدنى 24.7% مقارنة بمستوى سيولة الربع الأول، حتى لو ظلت على مستواها المرتفع لكامل الربع الرابع، كما أنها عجزت عن دعم المؤشرات.

1.5 مليار دينار أرباح 150 شركة خلال 9 أشهر.. بنمو 16%

ذكر تقرير «الشال» أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسميا، نتائج أعمالها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 150 شركة، أو نحو 95.5% من أصل 157 شركة مدرجة، وذلك بعد استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنواتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.5 مليار دينار، مرتفعا بنحو 15.9% عن مستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2016، لنفس الشركات، والبالغ 1.3 مليار دينار. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام البالغة نحو 509.7 ملايين دينار، مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة، والبالغة نحو 469.8 مليون دينار كويتي، نجدها ارتفعت 8.5%، بينما عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول، نجدها انخفضت بنحو 4.8%، ربما بسبب الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم في الربع الأول.

وتشير نتائج أداء الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي إلى تحسن أداء 99 شركة، من ضمنها زادت 75 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 24 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 66% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. وحققت 51 شركة هبوطا في مستوى أدائها، 32 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 19 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 901.9 مليون دينار، أو نحو 59.5% من إجمالي صافي الأرباح المطلقة، وتصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 238.4 مليون دينار، وجاء «البنك الأهلي المتحد - البحرين» في المرتبة الثانية بنحو 142.3 مليون دينار، و«بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثالثة بنحو 137.9 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 31.3 مليون دينار، وضمنها حققت شركة «الإثمار القابضة» أعلى مستوى مطلق خسائر بنحو 8.2 ملايين دينار، وتلتها شركة «بيت الطاقة القابضة» بنحو 3.9 ملايين دينار.

5 مليارات دينار عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية

قال تقرير «الشال» إن جملة الإيرادات المحصلة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2017/2018 بلغت نحو 8.3 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 62.5% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار، وفقا لوزارة المالية، متوقعا أن يراوح العجز بين 4.5 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/10/2017، نحو 7.53 مليارات دينار، أي بما نسبته 64.3% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار، وبما نسبته 90.3% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 49.1 دولارا خلال فترة ما مضى من السنة المالية الحالية 2017/2018. وتم تحصيل ما قيمته نحو 808.432 ملايين دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 115.49 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.634 مليار دينار، أي إن المحقق إن استمر عند هذا المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو -248 مليون دينار، عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وصرف، فعليا، حتى 31/10/2017، نحو 8.46 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 1.36 مليار دينار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 9.83 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.40 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها ان الموازنة، في نهاية الاشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزا بلغ نحو 1.49 مليار دينار، قبل خصم الـ 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. وتوقع التقرير أن يراوح العجز بين 4.5 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.