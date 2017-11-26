عقدت الجمعية الاقتصادية الكويتية في 22 الجاري، اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية 2016/2017، حيث أقرت خلال الاجتماع التقرير الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن السنة المالية 2016/2017.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل المدلج ان مجلس الإدارة قام بأعماله خلال السنة المالية 2016/2017، ومواصلة تفعيل دور الجمعية الاقتصادية الكويتية كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في الكويت.

وأضاف المدلج: «عقدت الجمعية العديد من الاجتماعات تم فيها اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات الهامة التي تنظم سير عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لزيادة الأنشطة والفاعليات التي تقوم بها الجمعية لخدمة أعضاء الجمعية والمجتمع، منها البرامج التدريبية والأنشطة الثقافية والاجتماعية والعلاقات المحلية، كما كان لنا تفاعل كبير مع مؤسسات الدولة والمسؤولين بها من وزراء وقياديين وكذلك المنظمات الدولية ذات العلاقة لمناقشة وإيصال وجهة نظر الجمعية تجاه القضايا التي تهم الشأن العام الاقتصادي والمجتمع المدني ويتجلى ذلك من خلال البيانات الرسمية التي أصدرها مجلس الإدارة خلال العام الماضي نحو تلك القضايا».

وأعلن أنه خلال العام الماضي ومقارنة لآخر 10 سنوات حققت الجمعية الاقتصادية الكويتية أعلى إيرادات سنوية وأعلى عدد برامج تدريب خلال سنة، كما اننا نتعهد بمواصلة العمل للأفضل.

وأشار المدلج إلى الحدث الأكبر للجمعية وما قام به مجلس الإدارة من جهد وعمل مستمر من أجل الانتهاء من عملية البناء والتشييد للمقر الدائم الجديد للجمعية الاقتصادية الكويتية في منطقة بنيد القار، حيث المشروع في مراحله النهائية من أعمال التشطيبات وأخذ الموافقات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي والذي سيتم افتتاحه خلال شهور.