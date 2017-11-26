محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن السعودية وشركة فيرجن هايبرلوب وان «Hyperloop One» اتفقتا على تطوير مناهج وبرامج تدريبية داخلية، حول استخدامات أنظمة النقل الجماعي التي تعمل بتكنولوجيا هايبر لوب فائق السرعة.

وأشارت المجلة إلى أن دول الخليج قد تبدأ إجراءات ودراسات لوضع خطط رصينة من شأنها تطوير شبكة النقل الإقليمية على أساس تكنولوجيا هايبرلوب في غضون سنوات قليلة قادمة.

وابلغ مصدر مطلع على الخطط الأولية لهذه الدراسات المجلة، بقوله: «ثمة طموح كبير لدى دول المنطقة لبناء شبكة نقل سريع بنظام هايبرلوب لربط المنطقة بأكملها، لكن التخطيط لمشاريع بهذه الضخامة والاتساع يستغرق في العادة ما بين 3-4 سنوات».

ولم يتسن للمجلة التأكد بعد مما إذا كانت مناقشات التخطيط الرسمية لبناء الشبكة قد بدأت بين السعودية ومؤسسة فيرجن هايبرلوب الاميركية، هي العلامة التجارية الجديدة والفرع الاول في الولايات المتحدة لشركة هايبرلوب وان البريطانية.

وتجدر الإشارة الى أن هايبرلوب وان ومؤسسة «مسك» السعودية الخيرية، قد وقعتا في الآونة الأخيرة مذكرة تفاهم تقضي بتدريب الشباب السعوديين في مجال التكنولوجيا الفائقة وتزويدهم بالشهادات المناسبة.

وتنطوي مذكرة التفاهم على تطوير المناهج الدراسية على مستوى الكليات والجامعات التي تدور حول نظام هايبرلوب. كما يتضمن إطارا للتدريب العالمي من خلال بعثات داخلية للطلبة السعوديين.

وختمت المجلة بالقول ان البنية التحتية لنظام هايبرلوب تشمل بناء محطة أو منصة للتحميل، وكبسولة أو حجيرة لحمل الركاب أو البضائع، وأنبوبا واسعا أو نفقا تمر من خلاله الكبسولة، والذي يستخدم الدفع الكهربائي المغناطيسي ونظام الدفع المغناطيسي ويوفر سرعات هائلة تصل حسب التقديرات الأولية إلى 1220 كيلومترا في الساعة.