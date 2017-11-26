تقدم بطلب للحصول على رخصة فرع في السعودية ونال موافقة شفهية



قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، إن العراق ينوي بناء خط أنابيب جديد سينقل النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

وسيحل خط الأنابيب الجديد محل قطاع قديم ومعطوب من خط الأنابيب كركوك-جيهان. وسيبدأ الخط الجديد من مدينة بيجي ويمتد حتى منطقة معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا.

كانت الأراضي التي يعبرها خط الأنابيب كركوك-جيهان قد خضعت لسيطرة تنظيم "داعش" في 2014 ثم استعادتها القوات العراقية بدعم أميركي خلال العامين الأخيرين.

ومن ناحية أخرى قال محافظ البنك المركزي العراقي، إن العراق ينوي إصدار سندات سيادية بملياري دولار في 2018.

وقال المحافظ علي إسماعيل العلاق لرويترز، أثناء زيارة إلى أبوظبي إن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت حوالي 49 مليار دولار وعزا زيادتها إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

في غضون ذلك قال فيصل الهيمص رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمصرف العراقي للتجارة، إن البنك تقدم بطلب للحصول على رخصة فرع في السعودية وإنه نال موافقة شفهية من مؤسسة النقد العربي السعودي.