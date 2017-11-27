العثمان: الخدمات الإلكترونية هي الأسلوب الجديد للمعاملات المصرفية في المستقبل

يعد توافر الخدمات المصرفية بسهولة وثقة على مدار الساعة جزءا رئيسيا من نهج بنك الكويت الوطني في تركيز اهتمامه على العملاء. فالآن ومن خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل أصبح من السهل الوصول الى مجموعة أكثر تنوعا من الخدمات التي تلبي متطلبات نمط الحياة الالكتروني للعملاء.

ويتيح تطبيق الوطني عبر الموبايل للعملاء فرصة التواصل مع ممثلي البنك من خلال الموبايل. كما أصبح بإمكان العملاء فتح الحسابات الجديدة بسهولة ويسر من المنزل أو المكتب أو المطعم أو فعليا من أي مكان في العالم على مدار الساعة باستخدام تطبيق الوطني عبر الموبايل. بل أصبح أيضا في الإمكان التقدم لفتح حسابات التوفير أو حساب بالعملة الأجنبية من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل.

فمن خلال خدمة الرسائل المصرفية القصيرة يمكن متابعة المعاملات التي يتم إجراؤها على الحسابات وبطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع في الوقت الفعلي لحدوثها بما يوفر السرعة والأمان. ويتوافر التسجيل في هذه الخدمة الآن من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل.

كما يتيح التطبيق إمكانية الكشف على رصيد النقاط لبرنامج مايلز الوطني التي تم تجميعها من خلال استخدام بطاقات Miles الوطني الائتمانية، حيث يتم الحصول على نقاط مايلز الوطني على كل معاملات البطاقات الائتمانية داخل الكويت وخارجها. ويمكن استبدال تلك النقاط لحجز تذاكر السفر لدى أكثر من 800 شركة طيران (تشمل خطوط الطيران الكبرى ومقدمي الخدمات منخفضة التكلفة) والحجز للإقامة في آلاف الفنادق المختلفة على مستوى العالم ولدى شركات استئجار السيارات.

كما يتمكن عملاء البنك الوطني من خلال التطبيق من إضافة الرصيد والتحويل وإعادة تعبئة البطاقات مسبقة الدفع، واحتساب فوائد القروض والودائع الثابتة وتحويل الأموال محليا وخارجيا. كما يمكن الاطلاع على كشف الحساب الخاص بالقروض.

وقال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: يطلب عملاؤنا منا أن نكون عاملا مكملا لنمط حياتهم ويعد تطوير تطبيق الوطني عبر الموبايل خطوة رئيسية لمواكبتهم.

وأوضح أن من خلال تحميل أحدث إصدار لتطبيق الوطني عبر الموبايل يصبح باستطاعة العملاء أيضا الاطلاع على أسعار تحويل العملات وطلب كشف الحساب وإلغاء البطاقة في حالة ضياعها أو سرقتها.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح إمكانية تصفح العروض والخصومات التي يقدمها أكثر من 700 محل تجاري ومطعم وخدمات بما يتناسب وتلبية أنماط الحياة التابعة لبرنامج مكافآت الوطني، أكبر برامج الولاء في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن طلب اجراء سحب نقدي مسبق على بطاقات الائتمان من خلال التطبيق.

وأضاف العثمان: من خلال خدمتنا الجديدة التي تتيح إمكانية التواصل عن طريق الرسائل النصية عبر الإنترنت المتوافرة من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل، كما يمكن للعملاء طرح أسئلة على ممثلي البنك على مدار الساعة. فنحن نقدم خدمة الكترونية غير مسبوقة من حيث توافر الراحة وإمكانية التواصل المستمر والأهم من ذلك، اتسامها بالأمان وتوافرها أينما وجد عملاؤنا بما يلبي متطلبات نمط الحياة الخاص بكل منهم.

ويوفر استخدام أحدث إصدارات تطبيق الوطني عبر الموبايل إمكانية إجراء العملاء لمعاملاتهم المصرفية اثناء السفر خارج الكويت. حيث يتيح التطبيق لهم فرصة التواصل مع البنك ودفع الفواتير وتحويل الأموال وفتح حسابات جديدة وغيرها من الخدمات الأخرى بمنتهى السهولة واليسر من خلال الهواتف الذكية.