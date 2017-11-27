أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن تكريم الموزعين الفرعيين من خلال برنامج «شركاء النجاح» الذي أطلقته خلال شهر أكتوبر 2017، ذي الطابع التنافسي والتحفيزي بين الموزعين الفرعيين.

وفي هذه المناسبة، قام م.سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA، بتكريم أفضل الموزعين الفرعيين المشاركين في البرنامج من جميع مناطق الكويت، وذلك في الحفل الذي نظمته إدارة المبيعات غير المباشرة بحضور الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري أندرو حنا ومدير عام مبيعات الأفراد أحمد السكوت ومدير إدارة المبيعات غير المباشرة عبدالعزيز الدويش.

ويهدف برنامج «شركاء النجاح» إلى بث روح التفاعل والمشاركة المباشرة بين شركة VIVA والموزعين «محلات الهواتف» المنتشرين في جميع محافظات ومناطق الكويت والمختصين في بيع خدمات الدفع المسبق، كونهم عاملا رئيسيا في تطبيق سياسات وخطط البيع الخاصة بشركة VIVA.