رفعت شركة «بانو بروفيشينال ميكس» مستوى مشاركتها في معرض «هوريكا الكويت - 2018» إلى الدرجة الذهبية وذلك في إشارة إلى الأهمية المتزايدة لهذا الحدث المتخصص في عالم الضيافة لدى مختلف فئات المعنيين بالصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، ويأتي ذلك بالتزام مع الارتفاع المستمر في عدد الشركات المشاركة والراعية للمعرض وأنشطته التي أصبحت احد ابرز فعاليات الضيافة السنوية في الكويت والمنطقة.

وقال المدير العام لشركة «بانو بروفيشينال ميكس» توفيق الحشوي: إن مشاركتنا في معرض هوريكا الكويت 2018 في الفترة 15 - 17 يناير المقبل ورعايتنا لمسابقات الطهي المصاحبة للمعرض ستكون الخامسة على التوالي في هذه التظاهرة الفريدة من نوعها، وقد ارتأينا أن نرفع درجة رعايتنا للمعرض من الدرجة الفضية إلى الرعاية الذهبية، نظرا للفوائد والنتائج الإيجابية الجمة التي يعكسها علينا كشركات معنية بهذه القطاعات من جهة، ونظرا لأننا مهتمون من جهة ثانية بأن نتشارك تحت مظلة معرض بهذا المستوى من أجل تعزيز سمعة ومستوى خدمات القطاع ككل في الكويت، لان لذلك عوائد كثيرة على الجميع من موردين ومصنعين ومهنيين.

وأوضح الحشوي أن «بانو»، تتمتع بأكثر من 22 سنة خبرة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في أسواق الكويت ودول الخليج، وقد حققت نجاحا كبيرا وتفوقا ملموسا في خدمة صناع وخبراء هذا القطاع.

ومنذ العام 2010 وضعت «بانو- بروفاشونال ميكس» نفسها بخدمة الموزعين للأصناف الخاصة بالمواد الأولية، والأدوات والماكينات الخاصة بمصانع الشوكولا، والمخابز، والحلويات، والآيس كريم والفنادق مع نظرة تعكس الإبداع والتميز على مستوى عالمي من البضائع لإرضاء شركائها ومساعدتهم على التوسع والتطور في مجال عملهم.