أشاد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله الشمري بتكريم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لعدد من العاملين في «نفط الخليج» المشاركين في البرنامج التدريبي للعلوم التطبيقية «فاب لاب»، وذلك خلال حضوره لحفل التكريم الذي أقيم في أكاديمية الموهبة، حضره م.براك الصبيح رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، ود.عمر البناي مدير عام المركز.

وخلال فعاليات التكريم عبر الشمري عن سروره بالمشاركـــة في تكــــريم العاملين قائلا: إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم ختام رحلتكم التدريبية المميزة التي خضتموها بكل دأب ومثابرة، واستطاع بعضكم استكمالها للنهاية والوصول بأفكارهم المبتكرة لمرحلة التنفيذ النهائي والمنافسة في المحافل العالمية، مؤكدا على أن جميع المشاركين في هذا البرنامج ناجحين ومبتكرين يستحقون الإشادة والتقدير لالتزامهم وتفرغهم التام لتلك المهمة، ولمحاولاتهم الجدية الخروج بمبتكرات مختلفة.

كما توجه الشمري بالشكر للمهندس براك الصبيح رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ولجميع القائمين على المركز لتنفيذهم كل متطلبات البرنامج التدريبي، ومساندة منتسبيه بكافة الوسائل المتاحة والعمل معهم على تخطي أي عقبات.