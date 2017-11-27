أعلن البنك التجاري الكويتي عن تنظيم يوم مفتوح لعملاء حسابي الأول وذلـــك يــوم الخميس الموافق 30 نوفمبر القادم في إنفانيتي - مول 360 من الساعة 11 صباحا لغاية الساعة 5 مساء.

ويأتي تنظيم هذا اليوم المفتوح في إطار الفعاليات والأنشطة التي يحرص البنك على ترتيبها من وقت لآخر لعملاء حسابي الأول والتي تناسب أعمارهم وتهدف إلى تشجيع تواصلهم مع البنك التجاري الكويتي في جميع الأوقات.

ومـــن المعـــروف أن «إنفانيتي» يعتبر من أهم وأكبر مراكز الترفيه للأطفال في الكويت لما يوفره من الألعاب والأنشطة العديدة مثل التسلق وتصادم السيارات والأحصنة الدوارة، وبالإضافة إلى الألعاب الالكترونية الشيقة، والعديد من الفعاليات المختلفة التي سيتضمنها اليوم المفتوح، فإنه سيتم تنظيم عرض فقرة الساحر، يتخلله توزيع الهدايا على عملاء حسابي الأول المتواجدين في إنفانيتي. وعـــن آلية الدخــــول والاستمتاع المجاني بالألعاب المتواجدة في إنفاينتي، فإنه يتعين على جميع عملاء حسابي الأول إبراز البطاقات الخاصة بالحساب عند الدخول للاستمتاع بجميع الألعاب مجانا.

والبنك التجاري الكويتي إذ يدعو عملاء حسابي الأول إلى زيارة مول 360 والاستمتاع بهذا اليوم المفتوح وفعالياته المختلفة، فإنه يؤكد على سعيه الدائم لترتيب مثل هذه الفعاليات لعملاء حسابي الأول، الذي يعد حساب توفير مصمم خصيصا للأطفال حتى 14 سنة ويعتبر الطريقة المثلى للآباء والأمهات الذين يرغبون في تأمين مستقبل أفضل لأبنـــائهم وتوفير الأموال لهم في مراحلهم العمرية المبكرة.

..ويُعلن فائزي «النجمة»

أجرى البنك التجاري السحب اليومي على حساب «النجمة» أمس في المركز الرئيسي للبنك بحضور لطيفة الجيعان ممثلة وزارة التجارة والصناعة، وذلك لاختيار 5 عملاء من أصحاب هذا الحساب للفوز بجائزة قدرها 7000 دينار لكل واحد منهم، والفائزون هم: عمران احمد اشكناني، جوهر جوهر شبير حسين، ماجد خالد المطيري، عايشه ضرفان، تيجيست واندمو.

ويتميز حساب النجمة بتأهيل عملائه للفوز بجائزة يومية قيمتها 7000 دينار والتي تعد أكبر جائزة سحب يومي في الكويت، بالإضافة إلى ذلك يقدم الحساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تمكنهم من تحقيق جميع أحلامهم تبدأ من 100 ألف دينار للربع الأول ثم تزيد بمعدل 50 ألف دينار لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف دينار في الربع الأخير من العام.

هذا، ويمكن للعميل التمتع بالمزايا الإضافية التي يوفرها حساب النجمة وهي الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والتمتع بجميع الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك.

والبنك التجاري الكويتي إذ يهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، فإنه يسترعي انتباههم أنه سيتم قيد الجوائز النقدية في حساباتهم لدى البنك، ويثمن في الوقت ذاته دور وزارة التجارة والصناعة وتعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة وشفافية.