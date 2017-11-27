سجل الدولار الأميركي أدنى مستوى له امام الدينار الكويتي منذ شهرين ليبلغ مستويات 301.5 فلس.

ويعد المستوى الذي بلغه الدولار الأميركي امام الدينار الأدنى منذ 26 سبتمبر الماضي، حيث يتراجع الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية مع تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء قوة التعافي بمنطقة اليورو وانحسار الشهية للعملة الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 26 سبتمبر عند 92.675 بعد أن عانى الأسبوع الماضي من أسوأ تراجع ليوم واحد في أكثر من خمسة أشهر وذلك عقب صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي أظهر قلق صناع السياسات بشأن استمرار ضعف التضخم الأميركي.

ويأتي تراجع الدولار بعد نشر محضر اجتماع اللجنة الذي عقد في نوفمبر والذي أظهر أن صناع السياسات ربما بدأوا يتشككون في إمكانية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر في ظل استمرار ضعف التضخم.

كما أظهر تقرير معنويات المستهلكين الذي تصدره جامعة ميشيجان تراجعا في توقعات التضخم في الأجل الطويل.

وفقد مؤشر الدولار نحو واحد% على مدى الأسبوع الماضي في أسوأ خسارة أسبوعية له منذ سبتمبر.

وعلى صعيد العملة الأوروبية الموحدة، ارتفع اليورو امام الدينار الكويتي لأعلى مستوى في شهرين وتحديدا منذ نهاية سبتمبر الماضي ليبلغ 359.7 فلسا.

وتأتي ارتفاعات اليورو مع ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في نحو 17 عاما في نوفمبر.

وتحسنت أنشطة منطقة اليورو في نوفمبر وفاقت القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات المجمعة ولقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية جميع التوقعات التي جاءت في استطلاعات الآراء التي أجرتها «رويترز».

وقال مانويل أوليفيري محلل سوق الصرف لدى كريدي أجريكول في لندن بصرف النظر عما ستكون عليه النتيجة السياسية في ألمانيا فإن تطبيق السياسات الاقتصادية سيستمر والمستثمرون يستغلون فرصة ضعف اليورو لتعديل بعض المراكز.

وبهذا ترتفع العملة الموحدة للأسبوع الثالث على التوالي في أفضل موجة مكاسب لها منذ يوليو وتزيد 0% للأسبوع الثاني على التوالي.

واستقر الجنيه الإسترليني امام الدينار الكويتي بنهاية الأسبوع الماضي لكنه يظل عند اعلى مستوى في شهر ونصف امام الدينار بوصوله لمستويات 402 فلس.