25 طناً كميات المواد الحفازة المستهلكة محلياً.. وستتضاعف مستقبلاً

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية الكويتية تنوي إنشاء مصنع لاستخلاص المعادن من المواد الحفازة المستهلكة وذلك لمواكبة توسع الكويت في التكرير عقب الانتهاء من مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور الجديدة.

وقالت المصادر ان كميات المواد الحفازة المستهلكة تبلغ حاليا 25 طنا سنويا ومن المتوقع ان تؤدي التوسعات المستقبلية لمصافي الشركة الى مضاعفة تلك الكميات لتصل الى 50-60 طنا سنويا وهو ما سيوفر عوائد مالية كبيرة.

ودعت «البترول الوطنية» الشركات المحلية المهتمة بإنشاء ذلك المصنع الى اجتماع سوف يعقد قريبا لبحث خطة الإنشاء والكلفة المالية للمصنع الجديد وتحديد الجدوى الاقتصادية.

وأضافت أن المصنع سيصمم وفق الأساليب التقنية والفنية الحديثة ليتمكن من منافسة المنتجات المثيلة في الأسواق العالمية إضافة الى مراعاته لشروط البيئة والسلامة.

وذكرت المصادر أن الكويت تحتاج سنويا لنحو 7-9 آلاف طن من المواد الحفازة اللازمة في صناعة التقطير والتكسير الهيدروجيني وصناعة التكرير، مؤكدة ان القطاع النفطي سيدعم من جانبه هذه الصناعة وسيواصل حرصه على تنميتها.

الوقود البيئي

من جهة أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن أولى دفعات التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي ستصل ابتداء من الأسبوع المقبل ليصل حجم الدفعات الأولى من 7 وكالات ائتمان الصادرات عالمية خلال شهر ديسمبر المقبل ما قيمته مليار دولار.

وأرجعـــت المصادر تأخير تسلم دفعات التمويل الخارجي من بنوك الصادرات الأجنبية (التي تم توقيع الاتفاق معها قبل أشهر) تقدم بعض الطلبات، وتسأل عن أوراق جديدة ومستندات الشحن التي تطلبها البنوك والتي أخذت وقتا طويلا.

ووقعت شركة البترول الوطنية الكويتية بداية مايو 2017 الشريحة الثانية لتمويل «الوقود البيئي» مع وكالات ائتمان الصادرات بقيمة 6.2 مليارات دولار لتمويل المشروع الذي يهدف الى تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن فريق التفاوض يعمل مع الشركات المنفذة للمشــــروع (مقاولــو أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء) للتغلب على كل العقبات، وتجهيز جميع متطلبات بنوك صادرات الائتمان، وذلك بهدف استيفاء كل الشروط للبدء بسحب الدفعات المستحقة.