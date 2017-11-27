محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن مؤشر المشروعات الخليجية ارتفع بالإجمال بنسبة 0.4% في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر الجاري، بفضل إضافة مشروعين رئيسيين من سوق المشروعات السعودية الى المؤشر.

وذكرت المجلة ان قيمة المشروعات الجاري تنفيذها والتي وضعت الخطط بشأنها في الكويت بلغت 262 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.1% عما كانت عليه قبل عام وتحديدا في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر 2016، ولكن أداء المشاريع خلال هذا الأسبوع تراجع بنسبة 0.1% عما كان عليه في الأسبوع السابق، فيما سجلت المملكة ارتفاعا بلغت نسبته 1.3%.

وقالت المجلة إن السوقين البحريني والقطري ارتفعا بنسبة 0.2% و0.1% على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما شهد سوق المشاريع البحريني دخول 9 مشاريع جديدة صغيرة، بلغت قيمتها الإجمالية 276 مليون دولار، أما السوق القطرية فقد سجلت ترسية 4 مشاريع قيمتها 595 مليون دولار.

من ناحية أخرى، سجلت أسواق المشروعات في كل من عمان والإمارات والكويت بنسبة 1.1%، و0.5%، و0.1% على التوالي.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الآنفة الذكر 3.08 مليارات دولار مقارنة مع 3.07 مليارات دولار في الأسبوع السابق وبارتفاع نسبته 0.4%.