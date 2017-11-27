حسن: نعمل لتعزيز تواجدنا بالسوق الإقليمي والتعاون مع المؤسسات الإستراتيجية

أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن تلقيها جائزة «أفضل شركة للبحوث الاستثمارية للعام 2017» من مجلة وورلد فاينانس، حيث واصلت إدارة البحوث في الشركة تعزيز سمعتها في صدارة بيوت البحوث الاستثمارية بالمنطقة.

وقد تم اختيار «كامكو» للحصول على تلك الجائزة من قبل لجنة تحكيم وورلد فاينانس استنادا إلى معايير محددة يتم على أساسها تصنيف افضل المراكز البحثية في الكويت، ومن ضمنها المقاييس النوعية والكمية التي لها ثقلها في مجال بحوث الاستثمار.

ويعد حصول «كامكو» على هذا اللقب بمنزلة شهادة ثقة على قدرة الشركة على تقديم مجموعة متكاملة من البحوث الشاملة، حيث يقوم قسم البحوث بنشر عدد من التقارير لتغطية فئات الأصول المختلفة وتحليل الجوانب الجوهرية والفنية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وتعقيبا على حصول كامكو على تلك الجائزة، قال رئيس قسم البحوث بالشركة فيصل حسن: «يسعى فريقنا المتخصص من محللي البحوث بصفة دائمة لإيجاد احدث الأفكار والموضوعات لإعادة تقييم الاتجاهات المستقبلية للسوق وتوفير قاعدة لفهم الأطر الاقتصادية والقطاعية الاستثمارية النشطة من حولنا. وبحكم موقعنا كرائد فكري في الكويت».

وأضــــاف: «نــــــدرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا في قيادة البحوث الاستثمارية بما يتماشى مع اعلى المعايير العالمية وجعل عملية اتخاذ القرار الاستثماري أكثر استنارة من خلال تقديم تحليلات تطلعيه صائبة ترتكز على البيانات والتحليلات النوعية. وما زلنا نركز على تعزيز تواجدنا في السوق على المستوى الإقليمي من خلال توفير خبراتنا البحثية والتعاون مع المؤسسات الاستراتيجية والاتحادات ضمن قطاع الاستثمار».

وأوضح ان الشركة ستواصل التوسع في البحوث التي تقدمها في المستقبل والبحث عن موضوعات جديدة عبر كافة فئات الأصول التي يتطلبها عملاؤها والمشاركون في السوق بصفة عامة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، كما ستعمل «كامكو» على تعزيز سمعتها في ريادة قطاع الاستثمار في المنطقة.