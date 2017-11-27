%2.4 نمو ودائع القطاع الخاص إلى 34.9 مليار دينار

%19.7 تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى 2.5 مليار دينار

%3.4 زيادة ودائع القطاع الحكومي إلى 7.1 مليارات دينار قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي في سبتمبر لاجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2.6%، ووصلت الى 42 مليار دينار تزامنا مع ارتفاع اجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.1% على أساس سنوي حين بلغ اجمالي الائتمان في سبتمبر 2017 نحو 35.8 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

وقد جاء النمو السنوي للودائع الذي تجاوز المليار دينار من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 19.7%.

وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 0.7% في سبتمبر مقارنة مع 41.7 مليار دينار في أغسطس 2017.

وتراجعت بنحو طفيف حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في سبتمبر الى 83.2% مقارنة مع 83.4% في سبتمبر 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع الى 16.8% في سبتمبر مقارنة مع 16.6% في سبتمبر 2016.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

وأضاف التقرير أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت في سبتمبر بنحو 2.4% أي ما يعادل 814.6 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا الى 34.9 مليار دينار، مقارنة مع 34.1 مليار دينار في سبتمبر 2016، في حين ارتفعت بنسبة 1% عند المقارنة على أساس شهري مع 34.6 مليار دينار في أغسطس2017.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.4 مليار دينار في سبتمبر، أي نحو 92.8% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 90.8% في سبتمبر 2016.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها الى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في سبتمبر نحو 59.6% من ودائع العملة المحلية مقابل 58.9% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل نحو 25.7% في سبتمبر مقارنة مع 26.1% في سبتمبر 2016، وتراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية، حين بلغت نحو 14.8% من اجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية مقارنة مع 14.9% من اجمالي الودائع بالعملة المحلية في نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب ارتفعت الى 8.3 مليارات دينار مقابل 8.2 مليارات دينار في أغسطس 2017، أي بارتفاع شهري 1.1%، ما يعادل 89 مليون دينار، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 1.4% وصولا الى 19.3 مليار دينار في سبتمبر مقارنة مع 19 مليار دينار في أغسطس، بينما تراجعت ودائع الادخار الى 4.8 مليارات دينار بنسبة 0.7%.