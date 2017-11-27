نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» ورشة عمل جمعت موظفيها وعددا من موظفي بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالاضافة الى شركة ميونخ ري المتخصصة في اعادة التأمين، وذلك لاستعراض احد المنتجات التأمينية «وثيقة الامراض المستعصية» التي تطرحها الشركة، ضمن جهودها لتعزيز تواجدها في السوق المحلي وتوسيع منظومة خدماتها واستهداف شرائح جديدة من العملاء.

وساهمت ورشة العمل التي استمرت يوما واحدا، في تقديم شرح وافٍ للمشاركين عن منتج التأمين ضد الامراض المستعصية الذي يغطي شريحة من المستفيدين من خلال التطرق الى حجم ونوعية التغطيات ووسائل التعويض في وثيقة التأمين التي تتسم بأنها طويلة الاجل، وسيتم تسويقها بشكل حصري من خلال فروع «بيتك».

وقد ابرز المتحدثون في ورشة العمل المزايا العديدة للوثيقة وحجم الاستفادة التي يتحصل عليها العميل وذلك كإحدى وسائل دعم الجهود التسويقية وإبراز عناصر التفضيل والتميز التي يجب التركيز عليها عند عرض وثيقة التأمين على العملاء، مع التوضيح الكامل للتكييف الشرعي والقانوني للمنتج.

ويوفر منتج التأمين ضد الامراض المستعصية تغطية تكافلية تضمن الحصول على كامل المبلغ المحدد عند التعاقد وطيلة فترة سريان التغطية، كما أنها توفر الغطاء النقدي لمواجهة الأمراض المستعصية من خلال ضمان توفير المدخرات المستقطعة مضافا إليها المتبقي من المبلغ المحدد عند بداية التعاقد لتغطية كل المتطلبات التي تكفل للعميل موفور الصحة والعافية.