شاركت الشركة العالمية لصناعة منتجات الورق من خلال علامتها التجارية iPACK في معرض اتحاد الصناعات الكويتية الرابع KIU EXPO 2017، والذي أقيم برعاية سامية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، في الفترة من 19-21 نوفمبر2017 بحديقة الشهيد، وقد افتتحت المعرض وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي، وبحضور غفير من كبار القياديين المسؤولين الحكوميين وعدد من السفراء ومن المهتمين بالقطاع الصناعي وجهات أخرى ذات علاقة بالقطاع.

وصرح المدير العام للشركة المهندس عادل خاجة في بيان صحافي عن المشاركة الفاعلة في المعرض قائلا: «لقد شاركنا في هذا المعرض من منطلق ايماننا بأهمية تسليط الضوء على المنتجات الوطنية والتي تضاهي في جودتها ومتانتها أهم الصناعات العالمية المتخصصة في مجال التعبئة والتغليف الورقية، ولله الحمد استطعنا أن نحقق نجاحا كبيرا من خلال هذه المشاركة حيث تعرف زوار المعرض على منتجات الشركة المعروضة، وطبيعة نشاط الشركة وحجمها مما نال اعجابهم ودهشتهم لوجود مثل هذه النوعية من الشركات العريقة في الكويت والمتخصصة صناعيا لخدمة كل من الشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة ودعم المنتج الوطني بأسعار مناسبة مقارنة بالجودة العالية لسائر المنتجات اضافة الى توافر خدمة ما بعد البيع.