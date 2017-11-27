القطامي: تغطية الجانب الرقابي المحلي على استثماراتنا من قبل هيئة الأسواق

قال نائب رئيس أول - إدارة علاقات العملاء بشركة ديمة كابيتال للاستثمار أحمد القطامي إن الشركة نجحت في الاستحواذ على المجمع التجاري «ويست غيت شوبينغ بارك» في المملكة المتحدة بتكلفة 34.7 مليون جنيه إسترليني بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين وتحت إدارة شركة (ستروت أند باركر) العريقة والرائدة في إدارة الأصول.

وأوضح القطامي في تصريح صحافي أن هذا النجاح يأتي نتيجة لاستراتيجية الشركة التي تحرص على تنويع استثماراتها قطاعيا وجغرافيا لتحقيق عوائد تنافسية مميزة وفق معايير مدروسة ومتحفظة للمخاطر وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أن شركة ديمة تؤكد حرصها على تغطية الجانب الرقابي المحلي على استثماراتها من قبل هيئة أسواق المال، وهذا الاستثمار ضمن قائمة الاستثمارات العديدة المرخصة والتي تكفل للعملاء سلامة الإجراءات والأدوات الرقابية للمستثمرين وتعكس التزام الشركة تجاه شركائها والمستثمرين. ويقدم الاستثمار عوائد نقدية 8.125% سنويا، يتم توزيعها شهريا، ويصل معدل العائد الداخلي المتوقع إلى 10% على فترة الاستثمار البالغة 3 سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين وفقا لما تقتضيه مصلحة المستثمرين.

وأضاف أن استراتيجية الاستثمار تدور حول تشغيل العقار الذي يتضمن عقود تأجير طويلة الأجل، والاستفادة من عوائد التأجير الشهرية وتحقيق قيمة مضافة على قيمة الأصول من خلال تعزيز الدخل الحالي وإيجاد مصادر دخل إضافية للحصول على أفضل الأرباح الرأسمالية من التخارج عند انتهاء فترة الاستثمار.

ويقع العقار في وسط مدينة «باسيلدون» التي تبعد 30 ميلا تقريبا شرق «لندن»، ويتميز بموقع استراتيجي في وسط المدينة وبالقرب من مراكز الخدمات والمرافق الرئيسية فيها، ويضم المجمع 13 مستأجرا من نخبة العلامات التجارية المحلية في المملكة المتحدة مثل «هوبي كرافت» و«آرغوس» و«أني تايم فيتنيس» وغيرها من العلامات التجارية التي تعتبر من عوامل الجذب المهمة للمتسوقين من مختلف المناطق المجاورة، بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية المجاورة والتي تسهم في تدفق المشترين. وأكد القطامي أن شركة ديمة كابيتال تحرص على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الدولية الحيوية، وفقا لاستراتيجية واضحة من خلال العمل الجاد والتعاون المثمر مع شركاء استراتيجيين ومديري أصول على كفاءة مهنية عالية على المستوى المحلي والدولي.