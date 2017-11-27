أعلن اتحاد الصناعات الكويتية في بيان صحافي أمس عن فتح باب التسجيل في مشروع مصنع المبادرين الثالث بالشراكة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للكويتيين المبادرين الذين لديهم مشاريع أو أفكار ذات صبغة صناعية.

وقالت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي «يعتبر مشروع مصنع المبادرين الثالث امتدادا للنجاح الكبير الذي تحقق من عقد المشروعين السابقين، حيث استطعنا من خلالهما أن نكتشف مواهب وقدرات بعض المبادرين من أصحاب الأفكار الصناعية، وبالتالي المساهمة في تأهيلهم لتأسيس مشاريع صناعية ناجحة».

وبينت أن مشروع «مصنع المبادرين» عبارة عن باقة مطورة تعكس بمكوناتها مفهوم المصنع، حيث تضم الأدوات والوسائل التدريبية الحديثة لتأهيل الطاقات الشبابية والمبادرين فكريا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع صناعي إنتاجي، إضافة إلى خبرة اتحاد الصناعات الكويتية لخلق وتأهيل قاعدة قوية من إجمالي المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأشارت إلى أن التسجيل في المشروع بدأ ويستمر حتى 7 يناير 2018 عبر موقع الاتحاد الالكتروني (www.kiu-kw.org) ويستمر لمدة شهرين خلال الفترة المسائية فقط، لافتة إلى أن المشروع يتضمن عدة مراحل منها ورش عمل للتعريف بالمشروع ومرحلة التدريب التأسيسي ثم مرحلة الاختيار والتقييم وأخيرا مرحلة التدريب الفني.