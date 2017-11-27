تعقد للمرة الأولى برعاية اتحاد المصارف وبالتعاون مع جمعية الصحافيين من 19 إلى 23 نوفمبر

الماجد: الدورة تهدف إلى تطـوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي

الدورة استخدمت أحدث الوسائل والتقنيات المتطــورة لدعم العاملـين بالبنوك

الراشد: الدورة تعد الأولى من نوعها المتخصصة في الإعلام المصرفي

جمعـية الصحــافيين مؤمـنة بضرورة تطوير القـدرات الإعلامـية للعاملين بالبنوك لحساسية القطاع

سهير جرادات: وضعنا أحدث التقنيات الجديدة التي فرضها علينا الإعلام الرقمي محمود فاروق

اختتمت الدورة التدريبية الخاصة بالعاملين في القطاع المصرفي ومحرري الصحف المختصين بالبنوك التي عقدت تحت عنوان «الإعلام الرقمي في خدمة الإعلام المصرفي»، خلال الفترة من 19 الى 23 نوفمبر في فندق شيراتون الكويت، تحت رعاية الإعلام الرقمي في خدمة الإعلام المصرفي، وبالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية.

حضر حفل الختامي، نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، وأمين سر جمعية الصحافيين الكويتية عدنان خليفة الراشد، ومديرة مركز جدل للتدريب الإعلامي سهير جرادات، ورئيسة لجنة التدريب في الجمعية الصحافيين الكويتية هبة الطويل.

من ناحيته، أكد نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تهدف الى تطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي، من خلال إطلاعهم على أحدث الوسائل والتقنيات المتطورة لهم، لتدعم مجالات العمل المصرفي ليمكنهم من مواكبة الحداثة المتسارعة والتكنولوجيا المتطورة ذات التأثير الكبير على أسلوب نشر أخبار المصارف وما تقدمه من خدمات للجمهور.

وأضاف خلال كلمته أن الاتحاد الذي يؤمن بضرورة تطوير قدرات العاملين في مؤسسات القطاع المصرفي وخاصة العاملين في دوائر الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد المصارف والبنوك العاملة في الكويت، سعى الى عقد هذه الدورة بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية ومركز جدل للتدريب الإعلامي لتقديم ما هو جديد لرفع كفاءة وفاعلية الكوادر العاملة التي تقع عليها مسؤولية النهوض بأعمال المؤسسات المصرفية بمختلف الطرق والأساليب، ومن خلال تطوير قدراتهم في إعداد الأخبار والتقارير والبيانات وتحرير الأخبار التي تصدر عن مؤسساتهم المصرفية المختلفة، بطريقة تواكب تطورات العصر والإعلام الرقمي ليعكس الصورة المثلى للخدمات المصرفية التي يقدمها القطاع المصرفي للدولة والمجتمع.

خدمات اقتصادية

من جانب آخر، قال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية عدنان خليفة الراشد إن أهمية عقد هذه الدورة التدريبية يأتي من كونها الأولى من نوعها التي تعقد في الكويت، ومن تخصصها في الإعلام المصرفي، مشيرا الى أنها موجهة الى قطاع مهم وحساس يقدم خدمات اقتصادية للمجتمع المحلي ويعنى بالاقتصاد الوطني الذي يعد ركيزة الأمن والاستقرار للدولة.

وأشار الى أن مشاركة الجمعية بعقد هذه الدورة تأتي إيمانا منها بتطوير القدرات الإعلامية للعاملين في الدوائر المعنية بكتابة الأخبار الصادرة عن القطاع المصرفي من موظفي العلاقات العامة ودوائر الإعلام بصورة تمكنهم من مواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العصر، وتقديم آخر المعلومات وأحدثها والأساليب المتطورة.

وأكد أن الدورة تستهدف تطوير العاملين بالقطاع المصرفي ما يعكس تطور الأخبار الصادرة عن البنوك المختلفة والمؤسسات المالية، هذا الى جانب دور الجمعية في تقديم ما هو جديد للصحافيين المتعاملين مع الأخبار المصرفية، وتأهيلهم على الأسس الحديثة التي فرضها الإعلام الرقمي وألقى بظلاله على الفنون الصحافية بمختلف وسائل النشر المرئي والمكتوب والمسموع والمواقع الإلكترونية، وصولا الى الصحف والمؤسسات الإعلامية لتكوين نواة لصحافيين متخصصين في الإعلام المصرفي ومدربين ومؤهلين على أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة، لما له من أهمية في قطاع الإعلام الذي تسعى الجمعية الى إيجاد صحافيين متخصصين في جميع القضايا والشؤون الصحافية.

تقنيات جديدة

وفي سياق آخر، قالت مديرة مركز جدل للتدريب الإعلامي سهير جرادات إن الدورة التدريبية التي استمرت خمسة أيام، بمشاركة موظفي دوائر الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، والعاملين في مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك العاملة في الكويت، إلى جانب صحافيين من وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، والصحافيين العاملين في مجال الأخبار المصرفية في الصحف المحلية الكويتية، وضعت أحدث التقنيات الجديدة التي فرضها علينا الإعلام الرقمي وآليات تطويعها في كتابة الأخبار المصرفية بطريقة متطورة تواكب التحديات الجديدة التي تواجه مختلف وسائل الإعلام، لتطوير عملها وأخبارها في ظل التقدم التكنولوجي والتنافس بين وسائل الإعلام التقليدية والحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إنتاج تقارير الفيديو باستخدام الإعلام الرقمي الحديث، وذلك بتحويل الأرقام والبيانات والإحصائيات المالية والمصرفية الى صور وفيديوهات تبسط المعلومة وتقدمها بطريقة حديثة وعصرية تواكب تطورات العصر.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الدروع التذكارية والشهادات على المشاركين في الدورة التي نظمها اتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية ومركز جدل للتدريب الإعلامي.

وشارك في الدورة 24 مشاركا يمثلون الى جانب اتحاد مصارف الكويت، بنك الأهلي المتحد، وبنك التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وبنك بوبيان، والبنك التجاري الكويتي، وزارة المالية، وبنك الائتمان الكويتي، وصحافيين من وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وجريدة النهار، وجريدة «الأنباء».